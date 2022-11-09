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韓裔金安迪「3度當選」美國眾議員　今年曾隨裴洛西訪台

▲▼美國民主黨金安迪3度當選眾議院議員。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國民主黨金安迪3度當選眾議院議員。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國於當地時間8日舉行「期中選舉」，其中紐澤西州第3國會選區的眾議院議員由代表民主黨參選的韓裔美國人金安迪（Andrew Kim）勝出，他以13萬1490張選票、54.9%的得票率擊敗共和黨對手，為繼金昌准（Jay Kim）以後，韓裔美國人再度出現3度連任的國會成員，而他今年也曾跟隨眾議院議長裴洛西訪台。

根據《美聯社》、《韓聯社》，身為第2代韓裔移民的金安迪1982年出生後，從小便在美國紐澤西州南部成長，本屆期中選舉時他在最後階段擊敗聲勢一度被看好的共和黨競爭對手、前搖滾歌手希利（Bob Healey），成為繼金昌俊以後，第3度當選的韓裔美籍政治人物。

回顧金安迪的參選歷程，首先他於2018年11月參選紐澤西州第3國會選區，該選區位於紐澤西州中南部，由伯靈頓郡、默瑟郡、孟莫斯郡等構成，在過去2次總統大選中由共和黨川普領先。儘管民主黨在該選區處於劣勢，但金安迪還是領先共和黨的競爭對手湯姆•麥克阿瑟（Tom MacArthur），2020年再度當選該選區眾議員。

報導指出，金安迪從芝加哥大學畢業後獲得羅德獎學金徵選，前往英國牛津大學國際關係學系就讀，最終取得博士學位，成為中東軍事專家。2009年9月，金安迪以伊拉克專家的身分進入美國國防部，2011年在阿富汗喀布爾擔任美軍司令官戰略參謀，2013至2015年2月則在美國國防部與國家安全會議擔任伊拉克方面幕僚，協助應對遜尼派武裝組織「伊斯蘭國」（IS）。

2018年金安迪進入美國眾議院後，也活躍於軍事委員會、外交委員會等。

另外，金安迪還曾於今年8月隨同裴洛西出訪台灣，他也是美國眾議院「國會台灣連線」成員之一，多次連署國會友台議案、聯名函與各項友台倡議。

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