裴洛西82％超高得票率勝選！　能否保住「眾院議長」大位仍未知

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國期中選舉8日登場，加州向來被視為民主黨的大本營，而眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）以高達8成的得票率輕鬆擊敗對手。不過，外媒分析指出，裴洛西能否保住眾院議長大位還是未知數。

根據《紐約時報》開票結果統計，裴洛西以82.2％的得票率，輕鬆擊敗共和黨對手丹尼斯（John Dennis）。目前擔任眾議院議長的裴洛西已高齡82歲，她在1987年進入國會，而本屆國會是她第四次作為議長帶領民主黨團，影響力不言而喻。

不過《國會山報》分析指出，本屆期中選舉民主黨選情不穩，裴洛西能否連任議長大位還是未知數。除此之外，裴洛西本人曾在2018年議長選舉時，承諾自己將在今年底卸任，才保住她當年勝選；不過，部分民主黨人士認為，只要民主黨仍是眾院多數，裴洛西就能連任議長。

但更關鍵的是，裴洛西的丈夫保羅（Paul Pelosi）10月底在住家遭歹徒襲擊，導致保羅顱骨、右臂和雙手嚴重受傷。裴洛西日前也坦言，這起事件帶來巨大心理衝擊，甚至影響自己是否在期中選舉後退休的決定。

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