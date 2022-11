旅館寵物犬突然暴走　2歲童在姊面前被2犬撕咬「頸部重傷」慘死

▲男童被旅館其他住戶所養的寵物犬攻擊。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

澳洲新南威爾斯州發生寵物犬咬死人事件,2歲男童波拉德(Jyedon Pollard)和家人住在旅館時,突然被其他房客所養的2隻狗攻擊,醫護人員趕到現場發現他臉部和頸部嚴重受傷,送醫後被宣告身亡。

事件8日上午10時20分發生在考拉(Cowra)當地汽車旅館Country Gardens Motel,波拉德的母親凱莎(Kesha Pollard)近來帶著3名孩子,暫時住進了這間汽車旅館生活,他當天和姊姊在院子玩耍時,其他住戶所養的2隻狗,不知為何突然衝過來攻擊。

The toddler mauled to death by a Rottweiler and cattle dog at a hotel in country NSW has been identified as Jyedon Pollard. pic.twitter.com/NAghmG0Bv2