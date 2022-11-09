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他看影片驚見時空旅人　粉絲「45年前拿手機錄影」邊聽貓王演唱會

記者張寧倢／編譯

穿越時空看貓王演唱會？近日美國論壇「Reddit」上有網友分享一則時代久遠的影片，是貓王於1977年最後一次的表演畫面，台下觀眾為之瘋狂，但網友仔細一看發現，其中一名女粉絲手上竟然拿著一個疑似智慧型手機的物品。許多人看完不禁大膽想像，女子可能是從未來穿越到過去的時空旅人。

▲▼網友翻出舊時代影片中一名女子疑似拿著現代新型手機。（圖／翻攝自Reddit）

▲網友翻出舊時代影片中一名女子疑似拿著現代新型手機。（圖／翻攝自Reddit）

英國《鏡報》報導，貓王艾維斯•普里斯萊（Elvis Presley）1977年6月最後一次舉行演唱會時的表演片段被重新上傳至Reddit論壇，影片中穿著代表性白色西裝的貓王正在與台下觀眾互動，引起粉絲激動歡呼，其中一名女子手上拿著的黑色方型物體，看起來就像是可拍照錄影的智慧型手機，讓網友相當驚訝，原PO還直接在文章標題打出「貓王最後演唱會上的時空旅人」。

網友們在底下熱烈討論，「它看起來絕對很像現在的拍照手機」、「如果可以穿越回去看貓王現場表演，是我也會帶上手機」。有人留言稱，當時沒有訊號基地台，就算是手機也只能用來拍照和錄影，不能打電話，「人們之所以沒有被嚇到是因為當年相機已問世，我敢肯定大家只會覺得這只是尚未發表的新玩意…他們正在看演唱會，所以比起先進的東西，觀眾很可能更想看著貓王。」

不過也有人猜測，應該只是煙盒、果汁盒或是某款老舊型號的柯達相機。但有網友回應，女子手中物品的「鏡頭」與網友推測的舊相機鏡頭位置設計不同，而且當時的相機體積應該更大，不會和手機一樣輕薄短小。

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