愛上繼母的女兒！老爸再婚3年後　他娶回繼妹「親上加親」

▲兩人當了2年多的「兄妹」後，決定交往。（圖／IG／samulieriksson）

記者王佩翊／編譯

現實版惡魔在身邊！芬蘭一名女子愛上繼父的兒子，並在相戀1年後結婚，儘管一開始害怕遭到阻礙，但兩人的戀情卻獲得父母的全力支持與鼓勵。此外，雖然兩人曾擔憂法律不認可繼兄弟姊妹結婚，但根據芬蘭現行法律，兩人結婚並不違法，因此也順利在7月攜手共度一生。

根據《雅虎新聞》報導，芬蘭一名23歲女子馬爾蒂妲（Matilda Eriksson）表示，自己的母親在2019年再婚，而她的繼父也有一名繼子，年紀比她還大，兩人是在母親的50歲生日派對上首次見面。然而她與繼哥的「兄妹關係」卻在2021年出現變化。當時哥哥撒穆禮（Samuli Eriksson）突然吻了她，兩人頓時天雷勾動地火，陷入愛河。

▲▼兩人交往數個月便訂婚，並順利在2022年7月結婚。（圖／IG／samulieriksson）



馬爾蒂妲坦言，當撒穆禮親吻她時，她隨即熱烈地回應，兩人花了兩周的時間約會，並展開同居生活，一切的感覺都很美好。然而在陷入熱戀的同時，她卻也意識到現實情況。最後他們決定要將這件事第一個告訴父母，沒想到兩人的父母大表贊成，反而是朋友們認為不太恰當。

她表示，「有些朋友一開始覺得很懷疑，甚至批評我們的關係。我想這是我的問題，因為我從一開始就稱呼撒穆禮為哥哥，但現在卻突然說是我的男朋友。」朋友的質疑雖然曾經讓她有所動搖，不過在母親的開導下，她決定鼓起勇氣面對真愛。

馬爾蒂妲說，「媽媽告訴我，應該要追隨自己的內心，拋下一切，做出當下覺得最正確的決定。」而這不僅讓馬爾蒂妲確認自己的心意，更決定要與撒穆禮共度餘生。她直言，「我們之前都談過幾段很長的戀愛，但從來沒有想跟任何人結婚的念頭。」

兩人剛在一起時，就開始調查繼兄弟姊妹結婚是否違反法律，然而網路上卻出現部分混亂的資訊，於是他們最終決定去詢問姊姊的法律系友人，並得知兩人結婚不違法。因此他們在2021年10月閃電訂婚，並在2022年7月結婚。

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