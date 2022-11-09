美國眾院議長鹿死誰手？　裴洛西、麥卡錫加州之爭

▲美國眾院議長裴洛西（左）與眾院共和黨領袖麥卡錫（右）。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者周世惠舊金山特稿

加州向來被視為民主黨的大本營，值得注意的是今年國會眾議院議長寶座將由來自加州的兩黨領袖裴洛西（Nancy Pelosi）和麥卡錫（Kevin McCarthy）相爭，讓這場選戰有看頭。

8日是美國的期中選舉日，是選民現場投票和交付郵寄選票的最後一天。舊金山灣區時而陰雨，對投票日來說不是個好天氣。設在一處社區活動中心的投票所選民不多，工作人員告訴中央社記者，步調緩慢但順暢。

全美國甚至台灣的讀者一般會認為「加州是民主黨大票倉」，任何選舉結果「閉著眼睛想」最後多以民主黨代表的藍色獲勝。

不過，眾議院的兩黨領袖都來自加州。聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫早已信誓旦旦要奪回眾議院的寶座，「踢走」現任的民主黨籍眾議院議長裴洛西。

▲眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／達志影像／美聯社）



82歲裴洛西的家在加州北部的大都會舊金山；57歲麥卡錫的家在加州中部交通樞紐與農業城貝克斯菲爾德（Bakersfield），兩地相隔約450公里。

除了政黨色彩，裴洛西與麥卡錫的選民基礎大不相同。而且麥卡錫與前美國總統川普關係密切，2020年競選時，麥卡錫在他的選區比他的民主黨對手多拿了24.2%的票數。

麥卡錫一年之前就揚言要「踢走」裴洛西，麥卡錫還誇口拿他「私人住宅」做賭注。

今年8月才訪台、被譽為「最美鐵娘子」的裴洛西曾經公開譏麥卡錫「白痴」。麥卡錫也不客氣地開玩笑，如果他拿到議長木槌，會想槌打裴洛西。那「木槌」的玩笑話雖是美國政壇上的針鋒相對，如今聽來也像深入民間的兩股對立仇恨。

10月28日一名極右翼分子闖入裴洛西舊金山家中，以鐵鎚暴力襲擊裴洛西夫婿保羅．裴洛西（Paul Pelosi）。裴洛西昨天接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示，夫婿遇襲會影響她的政治生涯規劃。

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像／美聯社）



在美國，好區與壞區很容易用眼睛分辨出來。舊金山某些街區，塗鴉髒亂與遊民帳篷象徵著難解的社會問題，商店玻璃窗或民眾車窗被打破遭竊的事件時有所聞，很多人在問「到底怎麼了？」

共和黨有充分的理由去攻擊民主黨自由主義政策的失敗。但是共和黨會是解方嗎？似乎又非宣稱「選舉被偷走」的那些共和黨人。

因為現在多了政治暴力，美國新聞網站Politico-Morning Consult最新調查顯示，8成美國民眾擔憂政治暴力，65%民眾認為政治暴力情況增加。

美國是如何走到現在？未來的領導人將帶到哪個方向？如果美國不再偉大，有什麼方法至少讓人們覺得正常？這些暫時沒有答案的問題也將牽動這場期中選舉後的國際政治情勢。

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