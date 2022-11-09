美期中選舉挺台參議員魯比歐成功連任　川普白宮女發言人當選州長

▲美國2022年期中選舉開票中，採取挺台反中立場的共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）料將再次當選佛州參議員。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國期中選舉於當地時間8日登場，開票陸續進行中，事前民調看好共和黨將打出一場勝利選戰。綜合美媒報導，曾在國會提出《台灣嚇阻法案》等友台法案的佛州共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）得票率過半，將當選連任。另外，前川普政府白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）也將當選為阿肯色州首位女州長。

根據《紐約時報》開票數據統計，抗中挺台立場明顯的共和黨籍參議員盧比歐至截稿前，已經獲得超過430萬票，得票率達57.6%，料將成為佛州史上第一位連任3屆參議員席位的共和黨人。據NBC報導，他的對手、奧蘭多首位女性警察局長德明斯（Val B. Demings）花費的競選資金遠超過盧比歐，但仍不敵民主黨面臨的困境、佛州日益右傾的趨勢，以及共和黨州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）的大力助選。

▲前白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）將當選州長。（圖／達志影像／美聯社）

另外，曾於2017年到2019年間擔任前川普政府白宮發言人的桑德斯，本屆競選阿肯色州州長，至截稿前已開出36%票數，桑德斯暫時取得59.9%的高得票率。據《美聯社》報導，40歲的共和黨人桑德斯預計將在州長改選中勝出，接替任期已滿的現任共和黨州長賀勤森（Asa Hutchinson），將成為阿肯色州史上首位女州長。16年前，桑德斯父親赫卡比（Mike Huckabee）在擔任長達10年的州長後卸任。

▼2022年美國期中選舉將改選參議院其中35個席次，眾議院全數435個席次，以及36州的各地州長。（製圖／ETtoday）

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