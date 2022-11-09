車上等朋友！男視訊一半「神秘男突然掏槍」　親友面前中槍斃命

▲男用手機視訊時突然被槍殺。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

加州26歲男子埃雷迪亞(Vincent Heredia)近來參加派對，在車上與家人視訊時，突然遭不明人士槍殺，雖然許多親友意外目睹案發經過，警方卻仍在尋找凶手下落，讓母親受訪時悲傷表示，「我的兒子死了，我只是想搞清楚他到底發生了什麼事」。

當地媒體報導，埃雷迪亞5日晚間在聖貝納迪諾(San Bernardino)參加派對，他在車上等待朋友時，一邊用手機和親友Face Time，沒想到視訊到一半時，一名穿著深色連帽衫的男子突然打開他的車門，當場把他射殺。

▲親友為死者喪禮進行募款。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

親友目睹慘案雖然立即報警，然而警方卻一直苦無凶手線索。父親梅爾戈薩(Mario Melgoza)認為，兒子可能是遭認識的人復仇開槍，「那人有一個女兒，他曾和我兒子吵架，我猜他這麼作是為了報仇」。

母親艾琳(Irene Melgoza)則表示，自從兒子死亡後，她已經哭到快失去聲音，「身為一個母親，我只想知道他發生什麼事，如果有人知道，請告訴我」，希望大家能幫忙提供線索，早日將凶手繩之以法。警方目前尚未對事件發表回應。