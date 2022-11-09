美國期中選舉正式開跑！　「這7件事」需要注意

圖文／CTWANT

美國期中選舉8日開跑，選民將用選票主導美國的政治局勢，如民主黨是否將推翻羅「羅訴韋德案」（Roe v Wade），和共和黨是否能取得拉丁裔選民的支持，媒體統整需要注意的7件事。

據《CNN》報導，有7件事需要注意：

1.誰將控制眾議院：共和黨只要增加5個席位即可獲得多數席位，所以共和黨重返眾議院的機率比民主黨高，而共和黨目前在競選中持續進攻，最讓人關注的莫過於羅德島、紐約和俄勒岡州等，是美國總統拜登2年前輕鬆獲勝的區域。

2.誰將控制參議院：對共和黨和民主黨來說誰拿下參議院，可能取決於搖擺州的賓夕法尼亞州的競選，該州的競選廣告支出從勞動節以來，已達1.6億美元（約新台幣50億元）。

3.關鍵搖擺州的選舉否認者：亞利桑那、密西根、賓夕凡尼亞州的競選結果，可能會影響2024年的統統競選，如果前美國總統川普再次競選總統，會對關鍵搖擺州產生影響，而這3州的共和黨州長候選人都對2020年總統競選的合法性提出質疑。

4.拉丁裔選民會繼續支持右派嗎：外界關注共和黨是否會像川普在2年前，取得拉丁裔選民的支持。而亞利桑那州和內華達州目前選情激烈，拉丁裔選民成為關鍵的部分。

5.對總統的影響：這次的期中選舉，對下屆總統的影響非常巨大，拜登表示，「如果我們失去眾議院和參議院，這會是可怕的2年。」前總統歐巴馬（Barack Obama）說，以他的經驗來說，期中選舉很重要，「我在2010年期中選舉期間失去眾議院，然後在2014年失去參議院。」

6.造浪者：在東岸民意調查結束後的幾個小時內，未來2年的國會形式可能有所改變，有幾個眾議院席位值得關注，紐約市郊區有3個，納蘇縣有2個等。對民主黨來說，如果這幾區都失利會非常糟糕，。

7.等待開票：某些州的開票時間可能拖到很晚，亞利桑那州和內華達州是大型選票的所在地，允許在選舉日之前開始計票，緬因州、新罕布夏州、維珍尼亞等16州州在投票結束前不允許計票。

▲美國期中選舉競爭激烈。（圖／達志影像／美聯社）



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