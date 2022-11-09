亞利桑那州「20％投票機」故障　川普猛批：選舉舞弊證據

▲美國期中選舉有不少投票站出現問題。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國期中選舉8日登場，目前各州正陸續開票中，但卻也有不少投票站出現問題，如亞利桑那州就有20％的投票機故障，讓共和黨參選人抓住機會猛批，前總統川普也大罵，這就是民主黨選舉舞弊的證據。

根據《路透社》報導，在投票開始後幾個小時，亞利桑那州馬里柯帕郡（Maricopa County）共223個投票機中，居然有20％出現問題，包含選票未正確排列、無法讀取等狀況，直到投票開始後8小時，才有17台陸續得到修復。

當地居民羅素（Barbara Russell）表示，在她擔任志願監票員的投票所中，兩台投票機都出現拒收選票的故障問題，「這完全剝奪了選舉權。」巧合的是，馬里柯帕郡是川普2020年敗選後拒絕認輸的起點，拜登在2020年以1萬票之差，在「鐵共和票倉」勝選，因此引發作票疑慮。

前總統川普（Donald Trump）痛批，馬里柯帕郡的投票機再度故障，就是民主黨人選舉舞弊的證據，「有情報指出亞利桑那州共和黨領先的地區，投票機無法正常運作，又來了？人民無法忍受！」

除了亞利桑那州之外，包含喬治亞州、德州、北卡羅萊納州、賓州在內等地區，都出現投票機故障、夏令時間切換錯誤、選票紙短缺的問題，耽誤到正常投票時間。

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