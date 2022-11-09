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川普再戰2024？　期中選舉出口民調曝「共和黨選民」也不挺

▲▼ 美國前總統川普7日前往俄亥俄州造勢。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普7日赴俄亥俄州造勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統川普多次暗示將出戰2024總統大選，期中選舉前夕也向支持者預告，最快下周就會宣布參選。但期中選舉出口民調顯示，選民認為他的年齡、愛製造分化的個性和競爭力堪憂，甚至比現任總統拜登更不看好。

川普7日在俄亥俄州參議員候選人范斯（J.D. Vance）的造勢活動上預告，「我將於11月15日周二在棕櫚灘的海湖莊園（Mar-a-Lago）宣布一項非常重大的消息。」但《路透社》全國民調顯示，3個關鍵州份選民都表達對川普參選的憂慮，且其中許多是共和黨選民。

密西根州伯明罕77歲選民尼爾森（Gordon Nelson）8日將選票全投給共和黨人，過去二次總統大選也都投票支持川普，現在卻認為美國緊張的政治氣候及民主黨取得國會多數應歸咎於他，「他都在製造分裂，我不喜歡他。」亞利桑那州、喬治亞州及密西根州其他6名共和黨選民也都表達對川普的反感。

儘管樣本不科學，路透社/易普索（Reuters/Ipsos）10月一項民調顯示，有數千萬共和黨選民看法雷同。約60%共和黨選民認為川普應出戰2024大選，36%認為不應該。

▲▼ 美國期中選舉。（圖／路透）

▲ 美國期中選舉正在開票中。（圖／路透）

愛迪生研究中心（Edison Research）8日公布出口民調指出，每10名受訪者就有6人對川普持負面看法。CBS出口民調也顯示，選民對川普比對拜登更反感，約37%受訪者對川普有好感，約60%持負面看法；相較之下，有43%選民看好拜登，不看好的則有54%。

策略家和共和黨領導人分析，川普仍是2年後獲得黨內提名的熱門人選，且若共和黨在期中選舉如預期取得大勝的話更是如此。但民調不利川普，可能讓更多潛在挑戰者鼓起勇氣參加黨內初選，佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）可能就是其中之一。

其他潛在競爭者包括南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）及南卡羅來納州州長海莉（Nikki Haley），她們政治立場較為保守，也較少發表分化言論，因此受到選民青睞。

底特律郊區75歲退休銀行業者蘭登（Yvonne Langdon）曾希望川普2020年輸給拜登後會有所改變，如今比起川普，她更喜歡諾姆或海莉，「我認為（川普）只會繼續煽動。我以為他上次選輸後可能會改變作風，但他沒有。我覺得他太自負了。」

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