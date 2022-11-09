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悼曾聖光「勇敢的捍衛者」　烏軍官PO文：對台灣有此兒子深感敬佩

▲▼來自花蓮的25歲阿美族青年曾聖光赴烏克蘭參戰陣亡。（圖／翻攝自Facebook／Руслан Андрійко）

▲台灣青年曾聖光赴烏克蘭參戰陣亡。（圖／翻攝自Facebook／Руслан Андрійко）

記者張寧倢／綜合報導

來自花蓮的25歲阿美族青年曾聖光以志願軍身分，赴烏克蘭前線作戰，卻不幸於2日陣亡，家屬已抵達烏克蘭境內，等待領回遺體。他所效力的志願軍副參謀長也在臉書發文哀悼，一位來自台灣的年輕勇士離開了平靜的生活與家庭，投入戰爭，為烏克蘭獻出生命，「對家屬與台灣有這樣的兒子深表敬佩」。

曾聖光2日在烏東盧甘斯克州前線作戰時，在戰壕中被炸身亡。他所屬部隊是今年俄羅斯入侵烏克蘭後才重新組建的志願軍部隊「喀爾巴阡塞契營」（ODCH Karpatska Sich），營副參謀長安德烈科（Ruslan Andriyko）6日也在臉書證實了「來自台灣的愛國者、烏克蘭勇敢的捍衛者」曾聖光（Jonathan Tseng）已不幸犧牲，成為在俄烏戰爭中第一位被俄軍襲擊戰死的台灣人。

安德烈科在文中表示，來自全球30多國超過300多名的外國人加入志願營的行列，離開平靜安穩的日常，離開家，選擇投入戰爭的地獄，泥濘、雨水、霜凍和寒冷的壕溝，弟兄們熾熱的心在持續的炮擊與幾周的不眠不休之下跳動，「這就是曾聖光在人生最後時光所度過的日子。無論多麼艱難都只能向前。」

▲▼來自花蓮的25歲阿美族青年曾聖光赴烏克蘭參戰陣亡。（圖／翻攝自Facebook／Руслан Андрійко）

▲安德列科在臉書上PO出曾聖光生前在戰地時的照片。（圖／翻攝自Facebook／Руслан Андрійко）

安德烈科哀慟表示，俄軍坦克的最後一擊是致命的，「一名來自台灣的年輕士兵為烏克蘭獻出了生命。總有一天我會寫下關於他的故事，但到目前為止只有痛苦…他是我們營的一大損失。」他向曾聖光致敬，「對於家屬和台灣有這樣的兒子深表敬佩，致上全烏克蘭人民的無限感激。

安德烈科也表達了對外國志願軍的想法，「我一直在想，世界各地的戰士們與我們一起對抗莫斯科軍隊的動力是什麼？我經常用笨拙的英語問外國人『你為什麼在這裡？』答案只有一個：我每天都在社群媒體上看到俄羅斯人的殘暴、摧毀城市、虐殺平民的屍體、虐待被俘的烏克蘭人。如果我只是旁觀而什麼都不做，作為男人我就無法尊重自己。」他在文末寫道，「光明終將獲勝，曾聖光在行列中（in line）！」

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