腹痛以為便秘！妹子狂吃瀉藥無效　就醫驚覺「懷孕40周」要生了

▲女子腹痛被診斷是便秘，第二次就醫後才發現懷孕。（圖／達志／示意圖）

圖文／CTWANT

巴西有位女子Juliana Brasileiro患有嚴重的胃痛，醫師診斷她可能有嚴重的便秘，便開給她強效瀉藥，但在吃藥後狀況並沒有改善，她的婆婆便建議她去看婦科醫師，沒想到後來竟診斷出Juliana已經懷孕，且即將分娩。

Juliana患有嚴重腹痛，她一直以為是胃脹氣。在某次嚴重腹痛後，她被送進醫院。當時醫師告訴Juliana，她可能患有嚴重的便秘，並開了強效瀉藥給她。沒想到隔天Juliana的情況並沒有好轉，反而更嚴重，她的婆婆便建議她去看婦科醫師。

▲Juliana Brasileiro患有嚴重的胃痛問題。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

在看完婦科後，醫師竟診斷出Juliana懷孕了，且已經準備要分娩。醫師表示Juliana實際上已懷孕40週，她後來也生下1名健康的女嬰，並取名為Marina Tostes。Juliana表示，她已經有1個孩子，但是她完全沒有注意到第2次懷孕的跡象，因為這次並沒有上次懷孕時的狀況，因此她沒意識到是懷孕，Marina的誕生也讓她十分驚喜。

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