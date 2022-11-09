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1人獨得651億！美「威力球」連槓40期　獎落加州

▲▼威力球Powerball。（圖／達志影像／美聯社）

▲威力球連槓40期，終於開出頭獎。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國樂透「威力球」（Powerball）連槓40期，終於在8日由1名加州幸運得主獨得。該期威力球是史上最大獎，原本累計獎金為19億美元（約新台幣608億元），然而因買氣旺盛，獎金最終突破20.4億美元（約新台幣651億元）。而本期開獎也出現插曲，官方聲稱安全出現疑慮，因此延後近10小時才開獎。

威力球在美國東部時間每周一、三、六的晚間10時59分開獎，而上一次送出獎金是在8月3日，此後連續槓龜40期，累計獎金一度上看19億美元（約新台幣608億元），吸引大批玩家瘋狂試手氣，最終累計金額來到20.4億美元（約新台幣651億元），贏得頭獎的機率是2.922億分之一。而7日晚間開獎前，官方卻突然宣布因安全疑慮需延後開獎。

時隔近10小時，終於在8日開出獎項，最新一期獎號為白球10號、33號、41號、47號、56號，紅球10號，由一名加州洛杉磯得主獨得，而他可以選擇一次提領較少的獎金，或是分期29年提領較高額的獎金。而他領取獎金後則必須向美國稅務機構、州政府與地方政府繳納稅金。

威力球上一次的最高獎金紀錄是在2016年的15.86億美元（約新台幣503億元），然而當時是由3人分得。

威力球的每張彩券價格為2美元（約新台幣64元），玩家需要從白區1到69個數字中，選出5個號碼，再從紅區1到25個數字選出1個號碼，如果完全答對6個號碼，便能獲得頭獎獎金。威力球一共在全美45州販售，包括華盛頓特區、波多黎各和美屬維京群島。

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