美期中選舉出口民調！選民逾7成不滿現狀　最關心通膨和墮胎

▲美國期中選舉8日登場。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

美國期中選舉8日登場，智庫愛迪生研究所（Edison Research）初步出口民調顯示，共和黨很可能贏得眾議院多數席次，但參議院五五波局面不變，若想成為參院多數，4個關鍵州選情激烈，短期內恐怕不會明朗。而今年選民最關心的議題是通膨與墮胎，其中逾7成對國家現狀不太滿意，1/3甚至非常憤怒。

根據出口民調結果，在眾議院部分，共和黨被廣泛認為能贏得5個關鍵席次、成為多數黨。在參議院部分，賓州、內華達州、喬治亞州及亞利桑那州選情激烈。

關於「哪項議題對這次投票取向影響最大？」大約33%選民表示是通膨，約27%認為是墮胎，其餘選民大致平均選擇了犯罪、槍枝政策及移民問題。

▲美國民眾前往投票所，投下國會議員選票。（圖／路透）



選民對經濟看法大致悲觀，情況比2018年期中選舉、2020年總統大選時更慘淡。僅1/4對目前經濟狀況抱持正面看法，約3/4抱持負面看法，高達4成認為非常糟糕。約46%選民表示，家庭財務在過去2年惡化，僅1/5認為有所改善。超過3/4選民認為，過去1年的通膨為他們及家族帶來困境，20%形容這是非常艱困的難關。

拜登在今年期中選舉的支持率大約45%，和川普2018年期中選舉幾乎相同。但今年近半選民認為，他的政策主要是在傷害國家，約36%認為是在幫助國家，其他人認為這些政策根本沒有作用。

不過，將近一半選民宣稱，拜登不是影響投票取向的因素。另外18%的人表示，他們投票是為了表達對總統的支持，約1/3則試圖表達對總統的反對。

▲拜登本周支持率下跌至39%，接近上任後最低點。（圖／路透）



《路透社》寫道，儘管民主黨對墮胎權侵害、民主規範遭破壞發出警告，但選民擔憂高通膨及犯罪率憂，仍準備迎接一個政府分裂、拜登在華府權力遭到削弱的時代。

在國會，若共和黨控制眾議院，可能對拜登政府及其家族發起調查，阻止民主黨列為優先事項的法案，例如墮胎權及氣候變遷。他們可能還會對國債上限問題攤牌，撼動金融市場。

若共和黨把持參議院，將能夠影響拜登的司法提名，例如最高法院空缺，而今年6月「羅訴韋德案」遭推翻後，人們越來越關注這個日益保守的法院。他們也將有能力阻止援助烏克蘭，但分析人士認為，共和黨較可能延遲或削減國防及經濟援助，而非完全阻斷。

▲2022年期中選舉將改選參議院35席次，眾議院全數435席次，以及36州州長。（製圖／ETtoday）