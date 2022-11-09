電鋸分屍！男慘遭室友殺害「碎屍裝塑膠袋」　警掀床單驚見上半身

▲一名男子慘遭電鋸分屍殺害。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

一起駭人聽聞的分屍案就發生在美國！位於亞利桑那州鳳凰城（Phoeni）的一棟公寓飄出惡臭，警方前往查探驚見一名男子遭到電鋸分屍，且屍塊還被裝進2個黑色塑膠袋中，床單裡還藏著沒被切斷的上半身。經警方調查發現，死者的男室友華萊士（Thomas Wallace）及女室友岡薩雷斯（Romana Gonzalez）曾將被害人的物品搜刮販賣，隨即將2人逮捕，目前均被關押中。

綜合外媒報導，由於一名80歲男子已經跟家人斷聯逾月，便向警局報案協尋，警方來到失聯男子家中，剛踏進屋內就聞到一股可怕惡臭，地板、天花板血跡四濺，隨即在臥室中找到2袋裝著屍塊的黑色塑膠袋，接著又在床單中找到死者尚未被完全切開的頭部及上半身。

▲警方逮捕2人。（圖／翻攝自Maricopa County Sheriff's Office）

經調查發現，死者的車輛被開至一間汽車旅館，警方立即循線前往，果然在該處找到死者的室友華萊士、岡薩雷斯，並於11月3日將2人逮捕歸案。

警方表示，嫌犯將被害人殘忍分屍後，便把搜刮到的死者物品以50美元（約新台幣1600元）的價格出售，贓物當中也包含一把電鋸，而電鋸鏈條上竟還殘留著死者的肉末及韌帶，目前2名兇嫌均被關押中，全案也正在釐清調查。

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