英無任所大臣遭爆職場霸凌下台　首相蘇納克判斷力受質疑

▲英國無任所大臣威廉森辭職下台。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國無任所大臣威廉森（Gavin Williamson）被爆出對同僚職場霸凌，8日宣布辭職下台，此事也衝擊新上任不久的蘇納克（Rishi Sunak）政府，讓外界質疑首相蘇納克的判斷力。

路透社報導，蘇納克今年10月當選英國首相，誓言終結前任首相強生（Boris Johnson）和特拉斯（Liz Truss）任內的混亂不堪，要重新找回政府的正直與專業，但才上任不到2周就接連出現人事重大問題。

首先是蘇納克內閣的內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman），將移民和尋求庇護者來英形容成是「入侵」，如今又爆出威廉森職場霸凌，使得英國政府要恢復威信的路更加遙遠。

《星期日泰晤士報》和多家英國媒體皆指報導，多名威廉森的同僚抱怨他惡劣的職場霸凌行徑，包括傳送威脅、暴力訊息，還恐嚇一名政府官員「要割開你的喉嚨」。

威廉森遞給蘇納克的辭呈中駁斥自己有過上述行為，但也承認這些爆料內容已經分散了政府的注意力，因此決定辭職，遵守投訴調查的程序，努力證明自己的清白。

事實上，這已非威廉森第一次爆出醜聞而被迫辭職，他在2019年5月前首相梅伊（Theresa May）任內擔任國防大臣，因涉嫌外洩國家安全委員會會議中，關於允許華為參與英國5G非核心基礎建設的消息，被認為情節重大，因此遭到開除。當時他也堅決否認洩密，稱正式調查會還他清白。

前首相強生任內於去年9月宣布內閣改組，當時擔任教育大臣的威廉森與時任司法大臣柏克蘭（Robert Buckland）、時任住房大臣詹里克（Robert Jenrick）一同被革職。