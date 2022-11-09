8歲女童被鎖家中一輩子！　遭母監禁從沒搭過車踩過草地

▲許多父母都會帶小孩踏青，但德國一名8歲女童卻從未有過這種體驗。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者張靖榕／綜合外電報導

德國北萊茵─威斯伐倫州城市阿滕多恩（Attendorn）一件悲慘社會案件近日被揭發，一名8歲女童1歲半大後就被親生母親和外祖父母鎖在家中房間裡，導致發育不良。她說自己從未見過樹林和草地，也沒有搭過車，案件一出引發德國社會關注。

綜合外電報導，女童在9月23日獲救，醫生在為她進行檢查時，並無發現任何明顯虐待外傷或營養不良的跡象，女童可以說話和行走，但只要遇到階梯或是地面不平整、有落差的地方，就會出現困難。

報導指出，女童還是嬰兒時期時曾經接觸過外界，但自從1歲半大後就被母親和外祖父母禁止外出，長年鎖在家中，導致她在意識和記憶形成以來，就未曾看見過外頭大片的植物，也不曾坐車出過家門，對外面的世界幾乎一無所知。

當女童母親和外祖父母被問到為何要這麼做時，3人都拒絕回答，他們目前正接受調查。據了解，母親在女童出生後就和女童父親聲稱，想要帶著女兒搬去義大利，女童父親則因受到阻擋，從未見過自己的女兒，當女童父親來到阿滕多恩想見女兒時，外祖父竟謊稱，母女兩人已經搬去義大利。

兒童福利相關單位也曾多次來到家中想訪視女童情況，但都被外祖父拒絕，也不被允許進屋，連警方也被阻擋在外。最終是女童母親家族的親戚確認他們根本從未到過義大利，德國警方和兒童福利單位人員才取得法院命令，強行進入家中搜索。

檢方懷疑3人涉嫌非法監禁和虐待未成年人，女童母親可能面臨最高10年刑期。