　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國QS亞洲大學排名　台灣大學唯一闖入前20強

▲▼重傳logo。台大,台灣大學。（圖／資料照）

▲台大是英國高等教育調查機構QS排名當中，唯一排進亞洲前20強的學校。（圖／資料照） 

文／中央社

英國高等教育調查機構QS今天發布2023亞洲大學排名，台灣進入排名的大學院校有47所，其中有9所進入前100強，以台灣大學表現最佳，在亞洲排名第19。

台灣大學是唯一進入亞洲排名前20的來自台灣的大學院校。

根據QS的資料，進入亞洲大學排名前100名的台灣大學院校依序為台灣大學（2023及2022年皆名列第19）、成功大學（2023年名列第36、2022年名列第41）、清華大學（2023年名列第38、2022年名列第34）、陽明交通大學（2023年名列第43、2022年名列第47）、台灣科技大學（2023年名列第59、2022年名列第50）、台灣師範大學（2023年名列第70、2022年名列第61）、台北科技大學（2023年名列第73、2022年名列第76）、中山大學（2023年名列第80、2022年名列第68）、台北醫學大學（2023年名列第97、2022年名列第95）。

QS分析，相較於2022年，在2023年亞洲大學排名中，台灣有28所大學院校的名次下滑、14所名次不變、4所名次上升。宜蘭大學則是首次進入排名，在亞洲排名為601-650區間。

QS指出，根據對超過15萬1000名不同國家學者的意見調查，在「學術聲望」這一指標，台灣大學名列亞洲前10強，排名第8；在「雇主聲譽」這一指標，根據對超過9萬9000名不同國家雇主的意見調查，台灣大學在亞洲的排名是第14。

在「國際研究網絡」方面，有兩所台灣的大學院校進入亞洲前100強，分別是台灣大學（排名第23）、成功大學（排名第99）；在「每篇論文獲引用次數」（研究影響力）方面，同樣有兩所台灣的大學院校進入亞洲前100強，分別是台灣大學（排名第81）、清華大學（排名第84）。

QS表示，整體而言，台灣的大學院校在跨國學生交換相關指標表現良好，但在研究合作、生產率及影響力方面，投資不足。

QS資深副總裁索特（Ben Sowter）並示警，儘管台灣最好的大學院校在亞洲大學排名的表現仍十分良好，台灣的教育體系面臨顯著的人口流失挑戰，台灣因此有必要加強國際化、打造吸引國際學生來台的條件，例如提供更多英語學程。

在國際趨勢方面，QS指出，共計有760所大學院校進入2023亞洲大學排名，規模是歷年最大。

在亞洲排名前20的大學院校中，以來自南韓和中國的數量最多，同樣都是5所，但來自中國的5所都擠入前10強，南韓則僅1所名列前10。

根據QS的2023亞洲大學排名，排名前5的大學院校依序是北京大學、新加坡國立大學、北京清華大學、香港大學、南洋理工大學。

接著是並列第6、同樣來自中國的復旦大學及浙江大學，排名第8的韓國科學技術院，排名第9至第11依序是馬來亞大學、上海交通大學、日本東京大學。

香港中文大學和南韓延世大學並列第12，排名第14至第20依序是香港科技大學、南韓高麗大學、日本京都大學、南韓首爾大學、南韓成均館大學、台灣大學、日本東京工業大學。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／高雄5槍手落網了！　狼狽趴地模樣曝光
辣妹頂渾圓雪乳吃麵　瘋狂抖動快撐爆內衣！邪惡視角曝
台豬仔囚房如屠宰場！人遭曚眼嘴塞布條　 鄉民驚呆：不給活路
洗車女付200元用丟的！女員工彎腰撿溼鈔票　超辛酸影片曝光
台灣大賽／兄弟G4拚封王！先發投手出爐
台灣大賽／兄弟3勝0敗奪冠機率100％！助總7連勝平紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英國QS亞洲大學排名　台灣大學唯一闖入前20強

G20峰會澤倫斯基將與會　佐科威：普丁可能視訊出席

男跨女排球員「112公里」暴力扣殺　女孩顏面接球腦震盪2周

辣妹頂渾圓雪乳街邊吃麵　瘋狂抖動快撐爆黑色內衣！邪惡視角曝光

烏俄戰爭後首次！　俄美擬在中東舉行戰略核武會談

與36隻活死狗混居！7孩全身人犬屎尿　變態父母每月爽領26萬補助

拜習會將登場？印尼總統：美中領導人確認出席G20峰會

慾求不滿睡6男！50歲女富豪愛上「能幹秘書」　被控淫亂吃官司

60男大戰10女！月辦「15場雜交趴」　日賣春集團海撈1.4億

男發現小狗叼「人類斷臂」報案　警真的找到無頭屍：斷頭失蹤中

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

調皮妹玩具槍連射打擾哥　他搶走丟掉下秒又被暗算

狠媽輕咬貓後頸幫剪指甲　牠被施定身術滿臉怒氣！

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

英國QS亞洲大學排名　台灣大學唯一闖入前20強

G20峰會澤倫斯基將與會　佐科威：普丁可能視訊出席

男跨女排球員「112公里」暴力扣殺　女孩顏面接球腦震盪2周

辣妹頂渾圓雪乳街邊吃麵　瘋狂抖動快撐爆黑色內衣！邪惡視角曝光

烏俄戰爭後首次！　俄美擬在中東舉行戰略核武會談

與36隻活死狗混居！7孩全身人犬屎尿　變態父母每月爽領26萬補助

拜習會將登場？印尼總統：美中領導人確認出席G20峰會

慾求不滿睡6男！50歲女富豪愛上「能幹秘書」　被控淫亂吃官司

60男大戰10女！月辦「15場雜交趴」　日賣春集團海撈1.4億

男發現小狗叼「人類斷臂」報案　警真的找到無頭屍：斷頭失蹤中

世界盃巴西正選名單出爐　內馬爾領軍新生代

BMW「新電動車平台」傳明年1月公開！電動3系概念車有望同步登場

段宜康開嗆徐巧芯「害自己人」！4分鐘釣出本尊：曲棍球什麼時候吞

卡達世界盃Ｃ組賭盤指南　阿根廷霸榜　波蘭、墨西哥爭老二

台灣大賽／每次看傷口心裡都不舒服...王威晨相信明天一定贏

4.85億獎落屏東！店家中獎預兆　超多壁虎爬進店裡　

陳庭妮現身西門町「賣地瓜球」　還原擺攤真相：成功篡位當老闆

49歲鄭運鵬喊「小時候就看魔獸打球」！年齡差距被酸爆

外貿協會再創成功案例　協助寶可齡沖牙機前進14億人口印度市場

台灣大賽／曾總向王溢正喊話：帶我們回桃園　陳晨威棒次不動

狠媽輕咬貓後頸幫剪指甲　牠被施定身術滿臉怒氣！

國際熱門新聞

連體雙胞胎共用身體！姊交男友甜蜜約會...妹尷尬

他把「USB線插進陰莖」　充電線在GG內大打結

懷孕胖到95kg！她被尪威脅：不減肥就離婚

世界末日將在這年降臨！超級計算機：它會開始殺人

辣妹吃麵「雪乳邪惡晃動」　上下狂抖包不住

分泌物含「迷幻劑」　美警告：不要舔蟾蜍

麥當勞員工：看餐點就知你是什麼人

馬斯克入主推特「90%印度人」被解雇

60男戰10女！月辦「15場雜交趴」撈1.4億

男跨女排球員112公里暴力扣殺　女孩腦震盪2周

女嬰一出生就「懷孕」！體內藏8個寄生胎

1分鐘啪啪啪1140下　男破金氏紀錄

投資人觀望期中選舉和通膨數據　美股勁揚423點

裴洛西：丈夫遇襲「影響退休與否」

更多熱門

相關新聞

英美將達成重大天然氣協議　以緩解能源危機

英美將達成重大天然氣協議　以緩解能源危機

聯合國氣候變化公約第27次締約方大會（COP27）6日在埃及登場，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）準備在大會後宣布，與美國達成一項重大天然氣協議，美方將向英國出售數十億立方公尺天然氣，以緩解能源危機。

Mini推出Cooper鄉村人越野特仕版

Mini推出Cooper鄉村人越野特仕版

川普爆「想和黛妃上床」：但她要先測愛滋

川普爆「想和黛妃上床」：但她要先測愛滋

TOYOTA配備最豐富小車推新車型

TOYOTA配備最豐富小車推新車型

英國升3碼追隨美國！台灣跟不跟　「通膨數據」成關鍵

英國升3碼追隨美國！台灣跟不跟　「通膨數據」成關鍵

關鍵字：

英國QS大學排名

讀者迴響

熱門新聞

警還原過程　唐寶寶事件逆轉？

炸物店老闆「凌晨想不開」　好友對話曝光

LINE「9款免費貼圖」　聖誕、跨年隱藏版快下載

「時指緊扣」人妻　陳時中老婆5字冷淡回應

Toyz自爆分手原因！女友嗆：看林襄DIY都不跟我打P

獨／闖紅燈過馬路！單親媽遭輾斃辛酸背景曝

魔獸霍華德真的來了　加盟T1雲豹

女星怒剃光女兒瀏海！小S「輕吐1句話」化解自卑

幫國泰QQ！大批好市多會員「申請不換發」

今晚血月危險！風水師警告「5件事當心」

唐寶寶最新發聲：大家要把我逼死嗎？

身分證拿來！姓名對中免費住台中飯店

3月出櫃認雙性戀…金曲歌后被爆「7年前已祕婚」

LINE家庭群組叫什麼？他曝5字「大撞名」

女過馬路滑手機　慘遭2車輾斃

更多

最夯影音

更多
張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！
尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面