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G20峰會澤倫斯基將與會　佐科威：普丁可能視訊出席

▲▼ 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將以視訊方式出席G20峰會。（圖／路透）

文／中央社

20國集團峰會下週舉行，東道主印尼總統佐科威說，「若情況允許」，俄羅斯總統普丁將參加，也可能視訊出席。烏克蘭公共廣播公司引述總統澤倫斯基發言人說，澤倫斯基將與會。

路透社報導，20國集團（G20）高峰會定15日至16日在峇里島舉行，擔任主席的佐科威（Joko Widodo）今天表示，普丁（Vladimir Putin）上週在電話中沒有排除出席峰會，如果可能的話，他會參加。
前往峇里島視察的佐科威告訴記者，「但如果沒辦法…也許他（普丁）會要求以視訊方式出席。」

英國「金融時報」（Financial Times）稍早引述佐科威指出，在與普丁談話後，他「強烈感覺」普丁不會出席。

預期俄羅斯入侵烏克蘭引發的緊張局勢將左右峰會進程，莫斯科將侵略之舉稱為「特別軍事行動」。

▲▼普丁。（圖／路透）

▲普丁則可能因為澤倫斯基會出席，也選擇用視訊的方式出席峰會。（圖／路透）

西方國家和烏克蘭曾向印尼施壓，要求取消對普丁的邀請，並將俄羅斯逐出該集團。不過印尼強調，由於成員國對此沒有共識，它無權這樣做。

佐科威接受金融時報採訪時雖然歡迎俄羅斯與會，但同時表示國際緊張局勢「非常令人擔憂地」升級，擔心這將使峰會蒙上陰影。

他強調：「G20不是政治論壇，應該跟經濟和發展有關。」

印尼也邀請澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）參加峰會。澤倫斯基先前曾表示，如果普丁參加，他就不會出席。烏克蘭公共廣播公司Suspilne報導，澤倫斯基的發言人尼基佛洛夫（Sergiy Nykyforov）今天表示，澤倫斯基將與會，最有可能以視訊方式出席。

包括美國總統拜登和中國國家主席習近平在內的其他多位領導人也可望出席峰會。

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