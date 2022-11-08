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男跨女排球員「112公里」暴力扣殺　女孩顏面接球腦震盪2周

記者林彥臣／綜合報導

跨性別人士參與運動競賽，一直存在許多爭議，在美國北卡羅來納的女子高中排球賽，又再度發生一起爭議，一位男跨女的球員在場上使出一記暴力扣殺，旁人估計球速超過70英里（112公里），對方一位天生就是生理女性的球員顏面接球，當場頭部與頸部都受到重創，視力也受到影響，經過2周之後，腦震盪的現象還沒有痊癒。

▲▼美國一位男跨女排球員暴力扣殺，造成對手腦震盪2周還沒痊癒。（圖／翻攝自推特）

▲美國一位男跨女排球員暴力扣殺，造成對手腦震盪2周還沒痊癒。（圖／翻攝自推特）

根據《每日郵報》報導，腦震盪的的球員是海瓦西大壩高中（Hiwassee Dam　High School）的學生，受傷至今還沒痊癒，尚未批准上場出賽，跨性別球員則是海蘭茲高中（Highlands High School）的學生。

▲▼美國一位男跨女排球員暴力扣殺，造成對手腦震盪2周還沒痊癒。（圖／翻攝自推特）

▲旁人估計當時殺球的球速，高達時速112公里。（圖／翻攝自推特）

學區的教育委員會經過投票之後，以5:1通過，取消其他學校與海蘭茲高中的女排賽事。

▲▼美國一位男跨女排球員暴力扣殺，造成對手腦震盪2周還沒痊癒。（圖／翻攝自推特）

▲事件發生後，教育委員會就取消了男跨女球員所屬學校的所有賽事。（圖／翻攝自推特）

教育委員會強調，「基於安全考量，取消所有學校與海蘭茲高中的女排賽事，包括國中組賽事也取消」。

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