拜習會將登場？印尼總統：美中領導人確認出席G20峰會

▲G20峰會將於15至16日在印尼舉行，拜登、習近平確定參加。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

印尼總統佐科威（Joko Widodo）8日透露，目前已有17國領袖確認出席20國集團（G20）領導人峰會，其中包括美國總統拜登與中國國家主席習近平。拜習會屆時是否舉行也成為外界關注焦點。

彭博報導，G20峰會將於15至16日在印尼峇里島舉行，佐科威8日視察相關籌備工作後，證實拜登、習近平都將參加G20峰會。他也指出，俄羅斯總統普丁與烏克蘭總統澤倫斯基說，若情況允許將會參加。

印尼今年首度擔任G20峰會輪值主席國，在地緣政治緊張情勢不斷升級、烏克蘭衝突持續之際，印尼正推動全員參與，以提高國際地位。

KTT G20 di Bali tinggal sepekan lagi. Setidaknya 17 pemimpin negara-negara G20 akan hadir.



Pada H-7 hari ini, saya meninjau langsung sejumlah tempat penyelenggaraan KTT G20. Melihat persiapan di lokasi, saya menyatakan bahwa kita siap menerima tamu-tamu penting dari G20. pic.twitter.com/poeYphR6f6 — Joko Widodo (@jokowi) November 8, 2022

依據俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫7日的說法，普丁是否出席將於本周公布。但佐科威也說，他2日曾與普丁針對G20峰會進行討論，強烈感受到「俄羅斯領導人不會出席」，可是他仍然歡迎俄羅斯參加G20峰會。

另外，澤倫斯基曾於3日表示，若普丁屆時選擇親自出席G20，他將不會參加，否定兩國領導人同台的可能性。

峇里島G20倒數 佐科威：「強烈覺得」普丁很可能缺席