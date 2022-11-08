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60男大戰10女！月辦「15場雜交趴」　日賣春集團海撈1.4億

▲▼撿屍,開趴,男女,約砲,約炮。（圖／PAKUTASO）

▲該集團每個月辦12至15場雜交趴，並從中獲得暴利。（示意圖／PAKUTASO）

記者王佩翊／編譯

日本警方破獲一個賣淫集團，其中5名成員涉嫌多次租用民宿舉辦雜交派對，並向參加派對的嫖客收取每次5000到3萬日幣（約新台幣1091至6550元）不等的費用，自2012年來不法所得至少超過6億5000萬日幣（約新台幣1億4191萬元）。該集團旗下約有10名賣淫女，而雜交趴最多會以60男、10女的形式舉辦。

根據《朝日新聞》報導，東京警視廳8日以違反賣春防治法逮捕5名涉案男女。5人涉嫌在7月5日安排多名賣淫女性與男性客戶在新宿的一間2層樓民宿舉行雜交派對。其中一名32歲的男性嫌犯在面對警方調查時坦承犯行。據悉，該集團每個月至少會安排12到15次的雜交派對，而每次參加的男性客戶人數約為20至60人不等。

保安課日前接獲通報稱，「有人利用民宿賣春。」因此深入調查，並鎖定這個雜交賣淫集團。根據警方調查，該集團旗下約有10名20歲至53歲的賣淫女子，嫌犯則會輪流租用2間旅館與16間民宿，作為雜交派對的場所。

該集團透過社群網路召募男性客戶，每次收取5000至3萬日幣（約新台幣1091至6550元）不等的參加費用，自2012年以後，至少得手6億5000萬日幣。雜交派對還可以根據客戶需求安排不同的包套行程，例如包含住宿或接送服務的套裝行程。

案件曝光後，被當作雜交派對場所的旅館與民宿則深感錯愕，並強調事前並不知情。警方目前已經逮捕5名男女，但是截至目前為止僅1人坦承犯行，其餘4人皆否認與該案有所關聯。

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