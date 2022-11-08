慾求不滿睡6男！50歲女富豪愛上「能幹秘書」　被控淫亂吃官司

▲女富豪愛上年僅27歲的小鮮肉。（翻自tantannews.com）

圖文／鏡週刊

馬來西亞50歲女富豪「拿督薇達」（Dato Seri Vida），相當活躍於社交網路，因此她不只有錢，還是著名網紅，平時更愛炫富，以及分享她的性愛生活。不過拿督薇達近日被控「製造與散布淫穢影像」，在今日出庭（8日）應訊。

「拿督薇達」家財萬貫，而且她平時非常愛炫富，並喜歡身穿突兀的粉紅色衣裝，因此她又被稱為「粉紅女商人」。拿督薇達一生中有6個男人。據《椰子網》報導，其中有3段有婚姻關係，拿督薇達的第一任丈夫是一名食品大亨，第二任丈夫則是一名保險業務員。就在去年9月，拿督薇達宣布和小她23歲、年僅27歲的小鮮肉祖可夫利（Ahmad Iqbal Zulkifli）要在同年12月完婚，祖可夫利擔任拿督薇達的貼身祕書已經4年，拿督薇達非常喜歡他的能幹與勤快，因此最後決定和他走上紅毯。

▲拿督薇達平時愛拍炫富影片。（翻自tantannews.com）

拿督薇達本身育有1女1子，但女兒先前受訪時曾指出，她並不看好拿督薇達和祖可利夫的婚姻，女兒直呼，過去她已經有「5個爸爸」，所以現在不想要有「第6個爸爸」。此外，拿督薇達還炫耀自己雖然50歲，但還有生育能力，不過女兒直言，她和弟弟都不想再有其他的弟弟或妹妹。

▲拿督薇達的女兒坦言，不希望有「6個爸爸」，也不希望媽媽再生弟弟妹妹。（翻自tantannews.com）

由於拿督薇達平時的作風相當奔放大膽，因此對於相較保守的大馬社會來說，也有不少批評聲浪，雖然有大馬民眾支持她的「勇敢做自己」，但也有人認為拿督薇達的行為太過誇張。近日拿督薇達被控涉嫌製作與散布猥褻影像，在今日早上出庭應訊。

案情顯示，拿督薇達在去年4月上傳一支以開齋節為主題的《MUAH MUAH RAYA》MV，但當局認為，這支MV涉及推廣同性戀、雙性戀和跨性別LGBT，玷汙伊斯蘭的神聖，因此遭到當局起訴。今日拿督薇達被以5000令吉（約新台幣3.4萬元）交保，該案將在12月開庭審理。

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