奔車禍現場救人驚見「兒子躺地斃命」　救護車司機崩潰

▲馬來西亞6日發生一起機車、卡車相撞的車禍事故。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名49歲救護車司機6日趕抵車禍現場救人，但他萬萬沒想到的是，躺在車禍現場地上傷重斃命的死者就是他年僅21歲的兒子，當場崩潰。

星洲日報報導，這起車禍發生於6日，一輛機車與卡車相撞，21歲男騎士頭部、臉部傷勢嚴重當場喪命，30歲卡車駕駛沒有受傷。當時救護車司機莫哈末塔瓦（下稱塔瓦）接獲來電，要求他出發至車禍現場載運受害者前往醫院。

「當我抵達時，看到車禍現場的摩托車車牌，才發現受害者是我孩子」，這讓擔任救護車司機長達21年的塔瓦當場崩潰，因為這是他第一次遇到前往現場救自己家人的狀況，甚至面臨與21歲兒子莫哈末艾曼（下稱艾曼）生離死別的痛苦。

塔瓦表示，21歲的艾曼才在伊斯蘭遺產公園景觀組上班5個月，經常騎機車往返公司與住家，個性安靜、適應力強，但如今卻再也無法實現兩人共進午餐的約定，「只有上天知道我當時流淚和悲傷的感受」。

警方表示，艾曼當時正在返家途中，當時試圖超越前方一輛轎車不果，與對向一輛卡車相撞。目前艾曼遺體已被送往醫院進行解剖，全案正在調查中。