人類史上最大獎！「608億威力球」開獎前臨時喊卡...玩家傻眼

▲威力球原定7日開獎，但卻因安全技術問題，延後開獎時間。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國樂透原定7日晚間要開出頭獎高達19億美元（約新台幣608億元）的「威力球」獎項，是有史以來累計獎金最高額的樂透。然而主辦方當天晚上卻緊急宣布，出於「安全問題」，將暫停開獎，待所需的安全協議完成後，才會在官員與獨立審查人員的監督下重新開獎，並在中獎號碼出爐後立即公布。

根據CNN報導，加州樂透（The California Lottery）7日晚間在官方推特上宣布，「因為需要額外的時間來完成所需的安全檢查，原定於今（7日）晚開獎的威力球（Powerball）獎項將延後開獎。」由於這期威力球彩券連槓40期，累計獎金達到19億美元（約新台幣608億元），創下有史以來的最高紀錄，因此也格外引發關注，怎知如今卻傳出因為「安全問題」而被迫延後開獎。

儘管官方聲稱在完成所有安全檢查後，會在官員與審查人員的監督下重新開獎，並立刻公開獎號，不過目前仍未排除安全疑慮。

威力球在美國東部時間每周一、三、六的晚間10時59分開獎。威力球上一次送出頭獎獎金是在8月3日，此後再也沒有出現幸運得主，連槓40期。而5日的累計獎金已經來到16億美元（約新台幣511億元），仍然無人奪得頭獎，因此7日累計獎金高達19億美元（約新台幣608億元）。

威力球得主可以選擇分期30年領取獎金，或是一次性領取較少的金額。此期威力球若有人中獎，將可以連續30年領取6300萬美元（約新台幣20億元）的獎金，或是一次性領完9.29億美元（約新台幣297億元）的現金。

威力球的每張彩券價格為2美元（約新台幣64元），玩家需要從白區1到69個數字中，選出5個號碼，再從紅區1到25個數字選出1個號碼，如果完全答對6個號碼，便能獲得頭獎獎金。威力球一共在全美45州販售，包括華盛頓特區、波多黎各和美屬維京群島。

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