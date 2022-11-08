麥當勞點餐「看出你是什麼人」！員工曝6大類型　他們最愛麥香魚

▲麥當勞員工幫各年齡層的客人和最愛餐點分類，竟獲得廣大迴響。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合報導

外國麥當勞員工艾拉（Ella）能夠透過餐點品項，精準推測顧客長相，比方說，點麥香魚的通常都是老年人。她把這6項觀察結果分享至TikTok，立刻引發熱烈討論。許多網友表示，這一套「哪種人愛吃哪種漢堡」的刻板印象竟出奇準確。

艾拉負責櫃台點餐及收銀，她在影片中表示，「我在麥當勞工作，而點這些東西的人看起來通常是這個樣子」，先後秀出「漢堡類型」和相對應的「最常見顧客長相」。

首先，雙層大麥克是中年男子最常見的選擇，中年婦女很可能會點1/4磅起司堡。20-25歲的年輕男性有很高機率會點20塊麥克雞塊，年輕女性最愛快樂兒童餐，「麥香雞是最普遍的餐點，但點這個的，很多都是30歲情侶。」

艾拉表示，還有一種消費者會要求客製化「漢堡不要麵包」，通常是看起來聰明幹練、會教你如何好好生活的女性部落客。此外，大家似乎都很愛蘋果派，「我們真的總是賣光光。我發誓人們真的很愛蘋果派。」

網友們紛紛留言，「我在影片講到20塊雞塊時大喊『就是我！』」、「天啊，我每次跟我祖父母去，他們都會點麥香魚」、「真的！我也在麥當勞工作，而這非常準確」。另一些人直呼好像被看光光了，「我會自己點麥克雞塊分享餐，而且我很愛穿帽T…這個好準，我要哭了！」