一聲巨響男住家突然失火　鄰居目睹「巨大火球」墜落：是隕石！

▲火災發生當晚，民眾家監視器拍到巨大火球從天降落。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國加州男子普羅西塔(Dustin Procita)位於內華達郡(Nevada County)的住家，4日晚上突然發生火災，讓他家園全毀，還痛失其中一隻寵物犬，沒想到起火原因可能是一顆墜落流星剛好擊中他家，讓他大嘆不可思議，之後想去買樂透試手氣。

在當地經營牧場的普羅西塔表示，事發當晚他人在家中，突然聽到一聲巨響，後來便聞到煙味，他走到門廊查看發現一片大火，慌亂之中勉強救出一隻寵物犬，後來得知另外一隻來不及救出的愛犬已經命喪火場。

事件發生當晚，有住在普羅西塔周邊地區的民眾，拍到一個發光火球突然從天而降，巨大光芒照亮整個社區，後來在遠處墜落至地面的奇異畫面，讓普羅西塔懷疑自家起火原因可能就是那顆流星。

普羅西塔表示，「我小時候很喜歡看流星雨之類的東西，但從來沒有想過流星可能會掉在我家，我沒有看到是什麼東西砸中房子，但很多人都告訴我，看到一顆從天而降的燃燒火球，掉落的地方就在我家附近」。

彭谷(Penn Valley)消防局發言人表示，他們當晚約7時26分接到報案電話，後來在加州森林及防火局協助下，花了3小時才把大火撲滅。消防隊長湯馬斯(Clayton Thomas)表示，「我當了12年調查員，在消防部門工作25年，從來沒遇過因為隕石而引起的火災，不過我們不排除有這種可能性，正在調查中」。