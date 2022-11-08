北市「優良教師」竟伸狼爪！球具室強吻女學生...扯下內衣咬胸

▲北市內湖區某高校，李姓教練在球具室對女球員強抱、擁吻。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃宥寧／台北報導

北市某高工木球隊男教練，於該校任教20餘年，也因透過體育帶領弱勢孩子展開全新人生，正面形象深擄校內師生心，更獲頒優良教師獎，豈料人面獸心的他，竟趁晚間練完球在校內球具室，對16歲女學生強吻、拉下內衣吻咬乳頭，女學生因畏懼教練權威，不敢大力掙脫，隔日立刻報警。士林地檢署日前偵結，依強制猥褻罪起訴。

起訴指出，男教練於今年8月18日晚間10時許，趁16歲女球員在球具室內更衣，大膽潛入，隨即強抱女學生身體，接著強吻嘴唇、撫摸胸臀，更粗魯將女學生內衣拉下，吻咬乳頭，女學生嚇壞，但因畏懼教練權威，不敢大力掙脫與求救。

翌日，女學生鼓起勇氣跑到警察局報案，更將自己被侵犯的事情告訴同學，全案因此曝光。

偵查時，該名男教練坦承狼行，同學也出庭作證，女學生內衣採集檢體與男教練唾液DNA相符，檢方認男教練雖未以強暴、脅迫手段迫使女學生不能抗拒，但利用畏懼球隊教練權威，且形成心理強制狀態，足以壓制性自主自由意志，依強制猥褻罪提起公訴，並建請法院依兒童及少年福利與權益保障法規定，加重其刑。

至於，告訴意旨指出，男教練侵犯後，載女學生回宿舍時，還親吻一下臉頰，涉利用權勢猥褻罪，檢方認此部分應為性騷擾防治法，而女學生也表明不提告，因此不另為不起訴處分。