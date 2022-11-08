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裴洛西拋震撼彈！　首談丈夫遇襲「影響退休與否」重大決定

記者吳美依／綜合報導

美眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）7日首度公開談論丈夫保羅（Paul Pelosi）遇襲事件，她在鏡頭前情緒激動，坦言這起事件帶來巨大心理衝擊，甚至影響自己是否在期中選舉後退休的決定。

裴洛西接受CNN專訪時回憶，她前一晚從舊金山飛抵華府，在公寓熟睡時，卻被門鈴吵醒，「我抬頭一看是凌晨5點，他們一定搞錯公寓了」，結果門鈴又響了好幾聲，接下來是「砰砰砰」的敲門聲，「我跑去應門，而且非常害怕。我看見國會警察，而他們說『我們必須進門跟妳談談』。」

裴洛西表示，自己好幾次差點哭出來，「對我而言，這真的是最難受的部分。因為保羅不是目標，卻成為付出代價的人。他（歹徒）不是在找保羅，他是在找我。」

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的老公保羅裴洛西（Paul Pelosi）住家遭歹徒入侵襲擊。（圖／路透）

▲美眾院議長裴洛西與丈夫保羅裴洛西（Paul Pelosi）。（圖／路透）

10月28日，裴洛西位於舊金山的住所被入侵，保羅遭歹徒持鐵鎚攻擊頭部，幸好緊急手術後，已於上周出院。裴洛西透露，丈夫傷勢「情況不錯」，但還需要一段時間復原，「他知道必須調整自己的步調，他是一個如此紳士的人，從不會抱怨」，但夫妻倆都很擔心，這場攻擊會為孩子及孫子帶來心理創傷。

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲裴洛西坦言，丈夫遇襲事件影響退休與否的決定。（圖／達志影像／美聯社）

裴洛西是民主黨在政壇最具影響力的人物之一，對眾院民主黨人而言更是令人敬畏的領袖。如果民主黨輸掉眾院，她的下一步是什麼？是否決定退休？相關臆測在華府越來越多。

在7日的專訪中，CNN主播庫柏（Anderson Cooper）直言，「很多人在討論，如果民主黨輸掉眾議院，妳是否會退休。」裴洛西坦承，「過去1、2周發生的事情將會影響這個決定」，被追問「妳的決定會受到襲擊事件的任何影響嗎？」她回應，「是的」、「沒錯」。

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