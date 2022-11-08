俄將軍爆用人命換戰功！把精銳當炮灰逼上前線送死　4天損300兵力

▲俄國第155近衛海軍步兵旅因指揮官只顧著搶功，未制訂良好戰略，導致部隊4天就損失了300兵力。圖為烏克蘭有大批無辜民眾在戰爭中死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

烏俄戰爭持續開打之際，俄羅斯軍事記者斯拉德科夫（Alexander Sladkov）最近公開一名俄羅斯士兵的信，曝光俄軍指揮官在戰爭行動中為了戰功，毫無計劃地將俄軍精銳派到前線當炮灰，導致部隊4天就折損了300兵力和逾半軍備，要求俄羅斯總統普丁正視相關情況。

綜合外媒報導，俄羅斯第155近衛海軍步兵旅2日被派到烏東前線，對頓內茨克西南部村莊「帕夫里夫卡」（Pavlivka）發動攻擊，以奪取當地關鍵補給線的控制權。不料，俄軍在那裡遭受伏擊，被烏克蘭守軍打得落花流水。

俄羅斯一名參與了這場戰爭的海軍陸戰隊士兵，最近向俄國濱海邊疆區州長科熱米亞科（Oleg Kozhemyako）寄出匿名信，揭發前線士兵的「毀滅性遭遇」。

During the #Pavlivka offensive the Russians managed to take a foothold in the town.



Forever pic.twitter.com/T37O4LGxRy — NOËL(@NOELreports) November 7, 2022

他在信中點名批評俄軍指揮官穆拉多夫（Rustam Muradov）和艾哈邁多夫（Zurab Akhmedov），聲稱這2位將軍為了能在總參謀長面前有拿得出手的戰績與獲得勳章，不顧部隊處於劣勢，將全體士兵當成炮灰，逼迫大家持續推進，導致這支精銳部隊在短短4天內，失去至少300兵力和逾半軍備。

為了逃避對慘重損失的責任，這2名將軍不僅對上隱瞞實際損失情況，甚至還繼續浪費俄軍為數不多的精銳部隊，進一步降低了俄軍戰力。俄羅斯軍事記者斯拉德科夫近日公開信件內容，為這些俄軍精銳被浪費鳴不平，除了大肆批評俄軍指揮官外，也希望俄羅斯總統普丁正視相關情況。

報導稱，自俄羅斯發動局部動員後，越來越多未受良好訓練、沒有獲得足夠裝備的士兵被送上了戰場。雖然此舉大幅緩解了俄方軍力不足的困境，但這些士兵完全被當成炮灰，像「一次性消耗品」一樣被隨便丟到戰場送死。