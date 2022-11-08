　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不止防重症！美研究：倍拉維可降低25%長新冠風險

▲▼輝瑞口服抗病毒藥物倍拉維（Paxlovid）。（圖／CFP）

▲研究發現，輝瑞口服抗病毒藥物倍拉維（Paxlovid）可防止患者出現新冠後遺症。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

美國最新研究發現，輝瑞口服抗病毒藥物倍拉維（Paxlovid）除了能有效減少年長者與高危人群染疫住院和致死的風險之外，還可以降低患者出現新冠後遺症，即長新冠的風險。

據《華盛頓郵報》報導，美國退伍軍人事務部（VA）分析了9千多名確診期間曾服用倍拉維的患者，並與5萬名檢測呈陽性，但未服用倍拉維的患者做對比，發現服用倍拉維的患者，無論此前是否曾接種疫苗或染疫，他們出現疲勞、腦霧等10種常見後遺症的機率都降低了約25%。

研究主要作者兼VA研發主管阿爾阿里（Ziyad Al-Aly）表示，這項研究結果表明，長新冠可能是由病毒持續感染所致，而抑制病毒載量有助於降低病毒持續感染的機率，因此引入抗病毒藥物來降低急症的嚴重程度極其重要，但這不代表所有感染新冠的人都需要服用倍拉維。

美國疾病管制預防中心數據顯示，全國有近15%成年人感染了長新冠，而且他們的症狀在染疫後持續維持了3個月或更長時間。分子醫學教授托波爾（Eric Topol）表示，「我們過去一直沒有治療長新冠的方法，這個研究為我們提供了避免染疫和接種疫苗以外的第3個方法。」

報導稱，這項研究尚未經過同儕審查，或被刊在醫學期刊上，而研究也有一些限制，即多數研究案例為白人男性。

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
今晚18：16血月！　唐綺陽「1篇文」藏玄機
唐寶寶媽媽「臉書不戰了」貼文突刪光　底下吵翻...狂猜1原因
史上最大宗！456kg市價7億大麻花　首腦是北聯幫大哥
利菁爆氣開戰嘻小瓜！　隱忍5年委屈全說了
男開車撞警察、持刀追砍！　警連開14槍壓制
快訊／徐巧芯被告了！　「鹹豬手事件」意圖使陳時中不當選

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

奔車禍現場救人驚見「兒子躺地斃命」　救護車司機崩潰

一聲巨響男住家突然失火　鄰居目睹「巨大火球」墜落：是隕石！

人類史上最大獎！「608億威力球」開獎前臨時喊卡...玩家傻眼

若北韓核試　傳美軍派核動力航空母艦進日本海

迷信「活斬斷肢」帶來財富與權力！非洲白化症者慘遭獵殺

拜登支持度下滑至39%「近任內最低點」　民主黨選情告急

世界末日將在「這年」降臨！「超級計算機」驚悚預測：它會開始殺人

不止防重症！美研究：倍拉維可降低25%長新冠風險

峇里島G20倒數　佐科威：「強烈覺得」普丁很可能缺席

進門聞可怕惡臭「2塑膠袋裝滿人類碎屍」　男被控電鋸分屍室友

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

故宮「損毀文物影片」曝光　布盒一開...瓷器摔地上碎裂

奔車禍現場救人驚見「兒子躺地斃命」　救護車司機崩潰

一聲巨響男住家突然失火　鄰居目睹「巨大火球」墜落：是隕石！

人類史上最大獎！「608億威力球」開獎前臨時喊卡...玩家傻眼

若北韓核試　傳美軍派核動力航空母艦進日本海

迷信「活斬斷肢」帶來財富與權力！非洲白化症者慘遭獵殺

拜登支持度下滑至39%「近任內最低點」　民主黨選情告急

世界末日將在「這年」降臨！「超級計算機」驚悚預測：它會開始殺人

不止防重症！美研究：倍拉維可降低25%長新冠風險

峇里島G20倒數　佐科威：「強烈覺得」普丁很可能缺席

進門聞可怕惡臭「2塑膠袋裝滿人類碎屍」　男被控電鋸分屍室友

台灣大賽／潘志芳記錯出局數坦言疏失　叫「北鼻」扛一下

永齡基金會證實「高虹安男友」李忠庭曾任職　負責業務曝光！

想投票的「沒人會去驗」！　醫勸11／26當天做好3件事

彰化「最衰防撞桿」3度被掃歪　《超級瑪利歐》配樂笑翻網友

聯詠Q3獲利季減近5成　總座估明年Q1回歸正常

他買便當也忘帶錢包　結局對比「唐寶寶事件」！在地人嘆：差別好大

苗栗卓蘭農田變砂石山　立委赴北檢控告徐耀昌鍾東錦違法

屏東「飄雪聖誕村」試燈照曝光！冰山旋轉音樂盒、發光聖誕樹超夢幻

僅公佈高端審查委員背景　黃珊珊批：權力大卻不敢負責任

充實雲林查賄能量　中部打擊犯罪中心派遣7人進駐地檢署

準備做運動遭「自來貓」闖入　趴屁縫不走...舒服到閉眼！

國際熱門新聞

連體雙胞胎共用身體！姊交男友甜蜜約會...妹尷尬

懷孕胖到95kg！她被尪威脅：不減肥就離婚

分泌物含「迷幻劑」　美警告：不要舔蟾蜍

世界末日將在這年降臨！超級計算機：它會開始殺人

馬斯克入主推特「90%印度人」被解雇

投資人觀望期中選舉和通膨數據　美股勁揚423點

女嬰一出生就「懷孕」！體內藏8個寄生胎

西班牙米其林餐廳132瓶紅酒失竊　損失640萬元

1分鐘啪啪啪1140下　男破金氏紀錄

裴洛西：丈夫遇襲「影響退休與否」

親普丁商人「普丁大廚」承認介入美選舉

女網紅在巴黎鐵塔前脫衣　半裸交纏差點被捕

嫌公司太遠　女面試要主管「來載我」

烏克蘭頓內茨克持續激戰　基輔入冬恐停水斷電

更多熱門

相關新聞

1男遭多名「大白」圍毆踹頭

1男遭多名「大白」圍毆踹頭

穿著全套防護服的防疫人員在大陸被叫做「大白」，然而山東臨沂7日竟發生「大白」拖拽、圍毆一般民眾的暴行，相關畫面在網路引發熱議。公安今（8）日發布公告稱，涉事的7名防疫人員已被行政拘留。

南韓增6萬例！疫情反彈　冬季恐飆破20萬例

南韓增6萬例！疫情反彈　冬季恐飆破20萬例

陸增7475例　廣州激增2377例

陸增7475例　廣州激增2377例

美國妹因《CNN》報導來台　還被店家感動到快哭

美國妹因《CNN》報導來台　還被店家感動到快哭

美期中選舉拜登恐跛腳！　結果估拖數天出爐

美期中選舉拜登恐跛腳！　結果估拖數天出爐

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情長新冠新冠後遺症Long COVID美國Ziyad Al-AlyPaxlovid

讀者迴響

熱門新聞

警還原過程　唐寶寶事件逆轉？

「時指緊扣」人妻　陳時中老婆5字冷淡回應

Toyz自爆分手原因！女友嗆：看林襄DIY都不跟我打P

魔獸霍華德真的來了　加盟T1雲豹

獨／闖紅燈過馬路！單親媽遭輾斃辛酸背景曝

女星怒剃光女兒瀏海！小S「輕吐1句話」化解自卑

3月出櫃認雙性戀…金曲歌后被爆「7年前已祕婚」

幫國泰QQ！大批好市多會員「申請不換發」

女過馬路滑手機　慘遭2車輾斃

身分證拿來！姓名對中免費住台中飯店

今晚血月危險！風水師警告「5件事當心」

連體雙胞胎共用身體！姊交男友甜蜜約會...妹尷尬

唐寶寶最新發聲：大家要把我逼死嗎？

屏東返鄉女遭3男性侵...其一是鄉代表候選人

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

更多

最夯影音

更多
尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑
張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面