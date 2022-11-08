　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

進門聞可怕惡臭「2塑膠袋裝滿人類碎屍」　男被控電鋸分屍室友

進門聞可怕惡臭「人體碎屍裝滿2塑膠袋」　男被控電鋸殺死室友。（圖／翻攝自Maricopa County Sheriff`s Office）

▲警方發現分屍案，逮捕2人。（圖／翻攝自Maricopa County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國亞利桑那州鳳凰城一棟公寓傳出惡臭，警方前往調查發現一名男子慘遭電鋸分屍殺害，屍體被裝在2個黑色塑膠袋中，家中地板、天花板四處都是血跡，隨即將死者室友58歲男子華萊士(Thomas Wallace)與女子岡薩雷斯(Romana Gonzalez)逮捕。

鳳凰城警察1日對一名與家人失聯的80歲老人進行查訪，然而一進入屋中便聞到可怕惡臭，最後在臥室中找到2個黑色塑膠袋，打開一看竟然裝著男子被分屍遺體，後來又在床單中找到死者沒有被完全切開的頭部和上半身。

警方注意到死者的車輛失竊，循線追蹤至一間汽車旅館，在裡面找到死者室友華萊士與岡薩雷斯，3日將2人逮捕。警方調查發現，岡薩雷斯原本也和死者住在一起，後來於3月搬出，改由華萊士住在那裡。

岡薩雷斯否認犯案，她表示，她想返回住處取回自己的東西，然而受害者卻一直沒有回覆，所以9月30日在朋友陪同下闖進住處，結果在地板上發現血跡，後來找到屍體，她懷疑是華萊士把人殺死。

警方表示，發現岡薩雷斯與華萊士上周曾前往當地一處店家，以美元50元（約台幣1,600元）的價格，販賣搜刮到的死者物品，其中包含一把電鋸，而當調查人員回收電鋸調查時，還在鏈鋸上找到肉塊與撕裂韌帶。

目前2人均被關押中，華萊士被指控一項謀殺罪、一項竊盜交通工具罪、兩項賣贓物與一項藏匿屍體罪，岡薩雷斯則被控詐欺與竊盜罪，案件正在調查中。

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
投票當周確診「5天不准外出」　違者罰20~100萬元
疫情快速下降！　研議戶外免戴口罩
快訊／台版柬埔寨「龍蝦」墾丁落網　和嫩女友開房被抓
快訊／雨彈升級！　3縣市豪大雨特報
快訊／周天成遭誤判丟冠　BWF最新聲明力挺主審！網洗版罵翻
快訊／今增24935本土！死亡+15　40多歲男染疫3天亡
警政署打臉警大校長！　重批「公然說謊」
快訊／高雄15槍響2人輕重傷　又發現1男陳屍高屏溪河床
台版豬寮囚虐影片曝！膠帶蒙眼+嘴塞布　20多人擠淡水小房
史上最大咖洋將「魔獸」加盟雲豹　霍華德IG發文超興奮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

搭自由落體突然發現「沒扣安全帶」　9歲女童半空崩潰：我要死了

女劇痛低頭目睹「一條大白鯊在腿上 」　大腿嚴重撕裂傷爆血送醫

樂透爽中9億元　男秒變富翁卻「只開心一下下」：被大家當提款機

女網紅突然在巴黎鐵塔前脫衣　「2女半裸交纏太火辣」差點被捕

慶祝兒出生吵到鄰居　新手爸「腹部突然中箭」被射殺畫面曝光

婚禮變命案現場！吃喜酒賓客被「高速車衝撞」　4人斷骨慘死8受傷

畫面曝光！煙火突然在人群爆炸　17人受傷送醫「包含孕婦孩童」

世界末日將在「這年」降臨！「超級計算機」驚悚預測：它會開始殺人

不止防重症！美研究：倍拉維可降低25%長新冠風險

峇里島G20倒數　佐科威：「強烈覺得」普丁很可能缺席

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

故宮「損毀文物影片」曝光　布盒一開...瓷器摔地上碎裂

世界末日將在「這年」降臨！「超級計算機」驚悚預測：它會開始殺人

不止防重症！美研究：倍拉維可降低25%長新冠風險

峇里島G20倒數　佐科威：「強烈覺得」普丁很可能缺席

進門聞可怕惡臭「2塑膠袋裝滿人類碎屍」　男被控電鋸分屍室友

15歲少年「USB線插進陰莖」自測大小！　充電線在GG內大打結

俄新兵徒手挖戰壕！遇襲「指揮官先落跑」400多人命喪烏克蘭

裴洛西拋震撼彈！　首談丈夫遇襲「影響退休與否」重大決定

搭自由落體突然發現「沒扣安全帶」　9歲女童半空崩潰：我要死了

美女主播競選亞利桑那州長　傳將是「川普2024年副手」

快訊／川普再戰2024？　自爆下周宣布「非常重大的消息」

和女友一晚啪3次挨告！他喊冤「有給1千被嫌少」　法官判無罪

拓荒者克服15分落後　里拉德連線哈特壓哨三分球絕殺熱火

台股反彈係金ㄟ？　專家建議「股債均衡」：經濟衰退疑慮還在　

通緝犯專挑東區百貨公司偷信用卡　盜刷黃金變賣3個月撈70萬

韋禮安登日本「THE FIRST TAKE」　激動嗨喊：像夢一樣！

屏東台1線砂石車轉彎側翻！砂子倒滿地　超載3.9噸...警方開罰

《點燃我溫暖你》張婧儀網封「人間水蜜桃」　清純淡漠根本小說裡走出來

世界末日將在「這年」降臨！「超級計算機」驚悚預測：它會開始殺人

台南Josh表情無神「突提到Amber」　萬人看傻：真的太狠了

投票當周確診「5天不准外出」　莊人祥：違者罰20~100萬元

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

國際熱門新聞

連體雙胞胎共用身體！姊交男友甜蜜約會...妹尷尬

懷孕胖到95kg！她被尪威脅：不減肥就離婚

分泌物含「迷幻劑」　美警告：不要舔蟾蜍

馬斯克入主推特「90%印度人」被解雇

投資人觀望期中選舉和通膨數據　美股勁揚423點

女嬰一出生就「懷孕」！體內藏8個寄生胎

西班牙米其林餐廳132瓶紅酒失竊　損失640萬元

1分鐘啪啪啪1140下　男破金氏紀錄

親普丁商人「普丁大廚」承認介入美選舉

女網紅在巴黎鐵塔前脫衣　半裸交纏差點被捕

烏克蘭頓內茨克持續激戰　基輔入冬恐停水斷電

期中選舉前夕　共和黨領袖：奪眾院後調查拜登政府

嫌公司太遠　女面試要主管「來載我」

頓內茨克仍是激戰中心　澤倫斯基：每天數百俄軍喪生

更多熱門

相關新聞

搭自由落體沒扣安全帶　9歲女童半空崩潰

搭自由落體沒扣安全帶　9歲女童半空崩潰

美國阿拉巴馬州一間遊樂園傳出安全隱憂，9歲女童伊莎貝拉(Isabella Carmichael)獨自搭乘自由落體遊樂設施，設施啟動後突然發現工作人員沒幫她扣好安全帶，嚇得她全程只能緊緊抓住扶手，崩潰表示「我以為我會死掉」。

女低頭目睹「大白鯊在腿上」　爆血送醫

女低頭目睹「大白鯊在腿上」　爆血送醫

美國選前之夜　川普PK拜登催票

美國選前之夜　川普PK拜登催票

川普爆在「期中選舉前夕」宣布出馬2024總統大選！

川普爆在「期中選舉前夕」宣布出馬2024總統大選！

美期中選舉拜登恐跛腳！　結果估拖數天出爐

美期中選舉拜登恐跛腳！　結果估拖數天出爐

關鍵字：

電鋸分屍Thomas WallaceRomana Gonzalez北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

警還原過程　唐寶寶事件逆轉？

「時指緊扣」人妻　陳時中老婆5字冷淡回應

魔獸霍華德真的來了　加盟T1雲豹

Toyz自爆分手原因！女友嗆：看林襄DIY都不跟我打P

獨／闖紅燈過馬路！單親媽遭輾斃辛酸背景曝

3月出櫃認雙性戀…金曲歌后被爆「7年前已祕婚」

女星怒剃光女兒瀏海！小S「輕吐1句話」化解自卑

女過馬路滑手機　慘遭2車輾斃

幫國泰QQ！大批好市多會員「申請不換發」

連體雙胞胎共用身體！姊交男友甜蜜約會...妹尷尬

身分證拿來！姓名對中免費住台中飯店

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

今晚血月危險！風水師警告「5件事當心」

一更新IG「18禁地獄片」狂湧出

屏東返鄉女遭3男性侵...其一是鄉代表候選人

更多

最夯影音

更多
尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑
尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面