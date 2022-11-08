　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

搭自由落體突然發現「沒扣安全帶」　9歲女童半空崩潰：我要死了

搭自由落體突然發現「沒扣安全帶」　9歲女童半空崩潰：我要死了。（圖／翻攝自Facebook）

▲遊樂設施升空時，女童突然發現安全帶沒扣好。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國阿拉巴馬州一間遊樂園傳出安全隱憂，9歲女童伊莎貝拉(Isabella Carmichael)獨自搭乘自由落體遊樂設施，設施啟動後突然發現工作人員沒幫她扣好安全帶，嚇得她全程只能緊緊抓住扶手，崩潰表示「我以為我會死掉」。

事件4日發生在阿拉巴馬州的Greater Gulf State Fair遊樂園，女童伊莎貝拉搭乘名為Mega Drop的遊樂設施時，突然發現工作人員沒幫她扣上安全帶，「當遊樂設施上升時，我拼命尖叫，可是沒有人注意到我的聲音，負責控制機器的人也在另一邊」。

現場畫面顯示，工作人員當時有去檢查別的乘客身上安全帶，卻偏偏跳過年幼的伊莎貝拉，遊樂設施啟動後，伊莎貝拉的臉上露出害怕表情。母親派珀(April Piper)表示，隨著遊樂設施往上升高，她注意到女兒的表情愈來愈害怕，「看到她模樣讓我好不忍心，難以想像自己的孩子會經歷這麼恐怖的事情」。

遊樂園負責人表示，事件發生時工作人員有立即注意到發生問題，所以只讓遊樂設施上升到安全區域，很快就讓所有乘客安全返回地面，才沒有事故發生，事後也讓所有工作人員額外接受特訓。不過派珀認為，「我們把孩子的生命交給遊樂園，他們應該要有更完善的監督」，計畫對該公司採取法律行動。

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／北市「優良教師」球具室強吻女學生！　扯下內衣咬胸
5歲童罹罕病！雙手雙腳「黏成一塊」　術後樂喊：終於有10根指
世界倒數第2！台男陰莖平均10.8公分　醫：無損男性雄風
小一就考58分！原因讓老爸崩潰「怎麼教？」　家長們卻笑了
單親媽8秒內遭2車撞輾慘死！他從娘家返程闖禍　2駕駛無保請回
快訊／女返鄉遭3男性侵！　1人還是候選人
自家透天騎樓停車「1個月突被檢舉1300次」　警察也傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女劇痛低頭目睹「一條大白鯊在腿上 」　大腿嚴重撕裂傷爆血送醫

樂透爽中9億元　男秒變富翁卻「只開心一下下」：被大家當提款機

女網紅突然在巴黎鐵塔前脫衣　「2女半裸交纏太火辣」差點被捕

慶祝兒出生吵到鄰居　新手爸「腹部突然中箭」被射殺畫面曝光

婚禮變命案現場！吃喜酒賓客被「高速車衝撞」　4人斷骨慘死8受傷

畫面曝光！煙火突然在人群爆炸　17人受傷送醫「包含孕婦孩童」

進門聞可怕惡臭「2塑膠袋裝滿人類碎屍」　男被控電鋸分屍室友

15歲少年「USB線插進陰莖」自測大小！　充電線在GG內大打結

俄新兵徒手挖戰壕！遇襲「指揮官先落跑」400多人命喪烏克蘭

裴洛西拋震撼彈！　首談丈夫遇襲「影響退休與否」重大決定

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

故宮「損毀文物影片」曝光　布盒一開...瓷器摔地上碎裂

駕駛停斜坡卻忘拉手煞　赤膊男衝出上演神救援

進門聞可怕惡臭「2塑膠袋裝滿人類碎屍」　男被控電鋸分屍室友

15歲少年「USB線插進陰莖」自測大小！　充電線在GG內大打結

俄新兵徒手挖戰壕！遇襲「指揮官先落跑」400多人命喪烏克蘭

裴洛西拋震撼彈！　首談丈夫遇襲「影響退休與否」重大決定

搭自由落體突然發現「沒扣安全帶」　9歲女童半空崩潰：我要死了

美女主播競選亞利桑那州長　傳將是「川普2024年副手」

快訊／川普再戰2024？　自爆下周宣布「非常重大的消息」

女劇痛低頭目睹「一條大白鯊在腿上 」　大腿嚴重撕裂傷爆血送醫

選前之夜！拜登催票稱「民主有危險」　川普喊讓美國再次偉大

美期中選舉4大結果　紐時分析「勝負多變」：一切都可能發生

全系搭載動態島！外媒盤點iPhone 15八大特點

打針超驚恐！橘貓「秒變鵝卵石」　埋頭露屁逃避：別管朕

15歲少年試鏡BL劇遭「暴力性騷」　電視台員工被逮…車內驚見可疑分泌物

開黑色C300上路「1天被攔檢3次」車主崩潰：錯了嗎！資深警曝原因

11月桃花運爆棚！有機會脫單的3大星座：天秤座擺脫爛姻緣、迎接正桃花

雪寶聖誕樹亮相！「極光光雕投影秀」今晚試燈　冰屋4設施免費玩

「北車借錢哥」犯行升級猥褻落單女　裁定延押到明年除夕前1天

LINE吃太胖「手機瘦身大絕曝光」　神人曝：100GB→20GB

假求職真詐騙！枋寮警執行清樓　提醒勿交存摺正本以免受害

先在台登記！粿粿夫妻「飛日本提交結婚申請書」　范姜彥豐愛心曬照

撞球桿身分離直線暴衝　朋友肚子挨揍他一臉懵

國際熱門新聞

連體雙胞胎共用身體！姊交男友甜蜜約會...妹尷尬

懷孕胖到95kg！她被尪威脅：不減肥就離婚

分泌物含「迷幻劑」　美警告：不要舔蟾蜍

馬斯克入主推特「90%印度人」被解雇

投資人觀望期中選舉和通膨數據　美股勁揚423點

女嬰一出生就「懷孕」！體內藏8個寄生胎

西班牙米其林餐廳132瓶紅酒失竊　損失640萬元

親普丁商人「普丁大廚」承認介入美選舉

烏克蘭頓內茨克持續激戰　基輔入冬恐停水斷電

女網紅在巴黎鐵塔前脫衣　半裸交纏差點被捕

1分鐘啪啪啪1140下　男破金氏紀錄

期中選舉前夕　共和黨領袖：奪眾院後調查拜登政府

敘利亞霍爾營兒童處境慘　無國界醫生譴責如陷監獄

頓內茨克仍是激戰中心　澤倫斯基：每天數百俄軍喪生

更多熱門

相關新聞

女低頭目睹「大白鯊在腿上」　爆血送醫

女低頭目睹「大白鯊在腿上」　爆血送醫

美國加州聖地牙哥發生鯊魚攻擊事件，一名女子在當地海灘游泳時突然發出尖叫求救，原來她的大腿被一條鯊魚咬傷，幸好在周圍朋友的幫忙順利回到岸上，後來證實被咬傷女子是50歲的琳恩(Lyn Jutronich)，目前人正在醫院接受治療。

美國選前之夜　川普PK拜登催票

美國選前之夜　川普PK拜登催票

川普爆在「期中選舉前夕」宣布出馬2024總統大選！

川普爆在「期中選舉前夕」宣布出馬2024總統大選！

美期中選舉拜登恐跛腳！　結果估拖數天出爐

美期中選舉拜登恐跛腳！　結果估拖數天出爐

期中選舉前夕　共和黨領袖：奪眾院後調查拜登政府

期中選舉前夕　共和黨領袖：奪眾院後調查拜登政府

關鍵字：

自由落體Isabella Carmichael阿拉巴馬州遊樂園北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

警還原過程　唐寶寶事件逆轉？

「時指緊扣」人妻　陳時中老婆5字冷淡回應

魔獸霍華德真的來了　加盟T1雲豹

Toyz自爆分手原因！女友嗆：看林襄DIY都不跟我打P

3月出櫃認雙性戀…金曲歌后被爆「7年前已祕婚」

女過馬路滑手機　慘遭2車輾斃

連體雙胞胎共用身體！姊交男友甜蜜約會...妹尷尬

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

女星怒剃光女兒瀏海！小S「輕吐1句話」化解自卑

獨／闖紅燈過馬路！單親媽遭輾斃辛酸背景曝

3縣市大雨！今雨區擴大　下波變天降溫時間曝

一更新IG「18禁地獄片」狂湧出

永和驚見「唐寶寶傳單」　網：要店家死？

張愛雅大7歲尪「濃眉高壯」側臉曝光

快訊／高雄清晨驚傳槍響！　15槍瘋狂掃射車輛2人中彈

更多

最夯影音

更多
尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑
尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面