搭自由落體突然發現「沒扣安全帶」　9歲女童半空崩潰：我要死了





▲遊樂設施升空時，女童突然發現安全帶沒扣好。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國阿拉巴馬州一間遊樂園傳出安全隱憂，9歲女童伊莎貝拉(Isabella Carmichael)獨自搭乘自由落體遊樂設施，設施啟動後突然發現工作人員沒幫她扣好安全帶，嚇得她全程只能緊緊抓住扶手，崩潰表示「我以為我會死掉」。

事件4日發生在阿拉巴馬州的Greater Gulf State Fair遊樂園，女童伊莎貝拉搭乘名為Mega Drop的遊樂設施時，突然發現工作人員沒幫她扣上安全帶，「當遊樂設施上升時，我拼命尖叫，可是沒有人注意到我的聲音，負責控制機器的人也在另一邊」。

現場畫面顯示，工作人員當時有去檢查別的乘客身上安全帶，卻偏偏跳過年幼的伊莎貝拉，遊樂設施啟動後，伊莎貝拉的臉上露出害怕表情。母親派珀(April Piper)表示，隨著遊樂設施往上升高，她注意到女兒的表情愈來愈害怕，「看到她模樣讓我好不忍心，難以想像自己的孩子會經歷這麼恐怖的事情」。

遊樂園負責人表示，事件發生時工作人員有立即注意到發生問題，所以只讓遊樂設施上升到安全區域，很快就讓所有乘客安全返回地面，才沒有事故發生，事後也讓所有工作人員額外接受特訓。不過派珀認為，「我們把孩子的生命交給遊樂園，他們應該要有更完善的監督」，計畫對該公司採取法律行動。