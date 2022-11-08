目睹飛機墜湖！他勇敢跳水救24人卻「昏迷送院」　獲封英雄賞1.4萬

▲坦尚尼亞墜機事件發生後英勇加入救援工作的漁民傑克森。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

坦尚尼亞一架客機6日意外墜入非洲最大的維多利亞湖（Lake Victoria），造成19人死亡。目睹飛機失事後第一時間加入救援工作的漁民傑克森（Majaliwa Jackson），最近被政府封為「救援英雄」，而他也在BBC的採訪中，還原了整個救援經過，與自己救人時昏迷送院的故事。

據BBC報導，躺在病床的傑克森表示，他當時看見客機越飛越不對勁，而且即將墜入湖中，於是他與另外3名漁民立刻跳入水中，並用划槳砸開客機後門，協助坐在客機尾端的乘客逃生。接著，他游到客機前方，隔著駕駛艙的窗戶，與其中一名飛行員以手勢交流。

▼傑克森接受採訪。

傑克森描述，「他指示我打破窗戶，於是我從水裡鑽了出來，詢問已抵達現場的機場人員是否有工具能打破玻璃。他們給了我一把斧頭，但我被一個拿著大聲公的人阻止，還告訴我他們已經和飛行員溝通過，駕駛艙內沒有進水。」

被攔住的傑克森隨後潛回水中，向飛行員揮手告別，但飛行員卻表示他仍想脫逃，「飛行員向我指了指駕駛艙的緊急逃生門，於是我游了回來，將一根繩子綁在門上，試圖用船拉開艙門，沒想到繩子卻斷掉彈到我臉上將我打昏，我醒來時人就已經在醫院了」。

▼傑克森被表揚的典禮。

Tunakushukuru sana mdogo wangu Majaliwa Jackson kwa ujasiri wako. pic.twitter.com/K7mTPXZ5FO — Gerson Msigwa (@MsigwaGerson) November 7, 2022

有鑑於傑克森的勇敢與機智，他被政府正式封為「救援英雄」，並授予100萬坦尚尼亞先令（約新台幣1.4萬元）和一份在消防和救援隊工作的機會。這起墜機意外共造成了19人喪命，其中包含2名飛行員，另有24人幸運逃生。坦尚尼亞總理馬賈利瓦（Kassim Majaliwa）表示，政府已開始調查墜機的原因。