俄新兵徒手挖戰壕！遇襲「指揮官先落跑」400多人命喪烏克蘭

▲圖為盧甘斯克人民共和國部隊在烏克蘭一處秘密地點執行任務。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄羅斯約570名徵召新兵11月抵達烏克蘭東部盧甘斯克地區，不但缺武器也缺工具，徒手開挖戰壕，甚至被所屬部隊指揮官拋棄，任由烏方砲兵、無人機無情攻擊。這距離他們抵達前線戰場才短短數十小時，倖存士兵宣稱，最終只有約130人存活，「沒有人想要回去」。

綜合衛報、商業內幕報導，這群新兵10月16日在俄羅斯西南部城市沃羅涅日（Voronezh）動員集合，響應總統普丁的特別軍事行動，並於11月1日抵達烏克蘭盧甘斯克地區。其中一名部隊士兵阿加福諾夫（Aleksei Agafonov）透露，才剛到數小時，部隊就發放鏟子，被指示要徹夜挖掘戰壕。

然而鏟子的數量明顯不足，只能輪流挖，甚至只能徒手開挖。但到了隔日凌晨，烏軍發動攻擊，先是一架烏克蘭無人機從部隊所在位置上空飛越之後，砲彈如雨點般落下，展開數小時之久的攻勢。阿加福諾夫說，在這波攻擊開始之前，部隊指揮官就已經把他們拋下，「我看到好幾個人在我面前被轟爛，我們大部分的人都沒了，殲滅，那就是地獄」。

▲烏克蘭軍隊在盧甘斯克地區開火。（示意圖／路透）

在烏方攻勢停止之後，阿加福諾夫與其他數十名倖存士兵撤退，從盧甘斯克城鎮馬克耶夫卡（Makiivka）外的樹林前往附近俄羅斯控制的城市斯瓦托夫（Svatove）。一行人進入廢棄建築物內，試圖聯絡那晚與他在一起的徵召士兵，但他推估，只有130人從烏克蘭這場攻擊行動中存活，「根本沒有人想要回去」。

分析指出，這起事件是俄羅斯自9月底展開動員之後，與徵召士兵有關的已知最致命事件。這也意味著，俄羅斯願意把數百名準備不足的徵召者投入戰況最激烈的烏克蘭東部前線戰場，以阻止烏克蘭軍隊推進。

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