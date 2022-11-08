嫌公司太遠　公主病女面試丟地址給主管「你來載我」

記者黃翊婷／綜合報導

徵才遇到奇葩新鮮人！馬來西亞一名房仲主管表示，日前遇到一名女性求職者，不僅自己決定面試地點，還要求面試官開車接送，讓他超級傻眼，「不願意去載，難道就是不願意招聘人才？」

▲女子希望主管能開車接送她去面試地點。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash，與本文當事人無關。）

根據《星洲日報》報導，王姓房仲表示，日前有一名剛出社會的年輕女子看到公司的徵才海報，主動聯繫上他，希望能了解房仲的工作內容，在溝通過程中，對方自稱擁有行銷學的學位，但沒有實際銷售經驗，所以想約時間進行面試。

然而，接下來的發展卻讓王姓房仲傻眼了。女子說她來自甲洞（Kepong），希望面試官能親自來到甲洞附近進行面試，被婉拒之後，轉而同意可以約在公司所在地蕉賴（Cheras）面試，但條件是面試官要開車去載她，「可以，我給你地址，你來載我。」

王姓房仲坦言，當下有點不知道該怎麼回應，但還是禮貌詢問女子能不能自己安排交通工具，結果竟然遭到回絕，對方還說「原來你沒有誠意想要招聘，我都願意過去你那裡了，換成別人都願意提供交通（指接送）」，讓他超級傻眼，最後乾脆已讀不回。

王姓房仲感嘆，工作4年多來頭一次遇到這麼奇葩的求職者，「不願意去載，難道就是不願意招聘人才？」兩人之間的對話內容在網路上傳開，掀起當地網友留言熱議，還有人嘲諷道，現在徵才願意提供接送服務的，「應該是要帶你／妳去柬埔寨了」。