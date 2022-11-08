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一瞥參選看板！他驚喊「視網膜要選議員？」　新店人認證：長超像

▲▼日本自由行開放　視網膜提醒：要學日文。（圖／翻攝自Facebook／視網膜 Retina）

▲視網膜。（圖／翻攝自Facebook／視網膜 Retina）

記者曾筠淇／綜合報導

本名陳子見的網紅「視網膜」過去曾說，他看了議員的薪水後，覺得CP值很低，所以不考慮從政，假設以後他真的從政，「可以拿這篇訪問打我臉」。不過，近日就有網友直呼，「視網膜要選議員？」仔細一看，原來照片是新北市議員參選人黃心華，兩人某些角度竟有幾分相似。

這名男網友在Dcard上，以「視網膜要選議員」為題發文，先是強調他沒有政治立場，沒有支持或反對任何政黨或候選人，只是身為新店人的他，日前看到「這傢伙」的臉，覺得與「視網膜」有幾分相似。從照片可見，照片裡的就是新北市新店、深坑、石碇、坪林、烏來選區的議員參選人黃心華。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／黃心華）

▲黃心華。（圖／翻攝自Facebook／黃心華）

或許是因為戴上口罩的關係，黃心華的某些角度就讓網友留言直呼，「真的超像！第一次看到掛在大坪林的廣告還以為是視網膜」、「我覺得超像！上次路過看到，我還跟男友說他長得好像視網膜」、「我以為只有我這樣以為」、「這根本一模一樣吧」、「欸不是！我以為是視網膜跟立牌合照，重新點開一次才發現不是視網膜」、「原來不是同一個人嗎？有夠像的」。

其中不少新店人也表示，「新店人+1，真的超像」、「新店人+1！我跟我朋友每次看到都叫他視網膜」、「新店人+1，第一次看到真的以為視網膜要出來選」、「新店人+1，真的超像」、「笑死，新店人路過，還沒點進來看就在猜是不是黃，果然是他，第一次猛然一看真的以為是視網膜，現在看久就覺得還好、沒那麼像」。

視網膜過去曾說，在2018年九合一大選前，他有和立委林昶佐吃飯，雖聊過參選議員的可能性，但就只是玩笑話。後來又被追問真的沒想過從政嗎？視網膜則說，他查過議員的薪水，覺得太少了，CP值很低，所以不考慮，且和好友的公司每月進帳超過百萬，與其從政，倒不如做好本業，假使以後真的從政，可以拿這篇訪問來打臉他。

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