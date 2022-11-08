美期中選舉4大結果　紐時分析「勝負多變」：一切都可能發生

記者吳美依／綜合報導

美國將於美東時間8日舉行期中選舉，改選全席眾議員、部分參議員及部分州州長。《紐約時報》形容，「在今年的期中選舉，幾乎任何事情都有可能發生」，所有輸贏局面都有機會出現，包括共和黨壓倒性勝利、民主黨保住兩院，但民調仍可能失靈，出現出乎意料的結果，最終決定權仍掌握在選民手上。以下為該報分析的4大可能結果。

1、共和黨明顯獲勝

根據《紐約時報》與錫耶納學院（Siena College）共同民調結果，選民不認同總統拜登的表現、偏好共和黨把持國會。雖然民主黨眾議員握有現任優勢，共和黨因為候選人不受歡迎而處於劣勢，但只要少部分選民吞忍對不受歡迎候選人的懷疑，拋下對民主黨長年議員的熱情，共和黨也能度過美好的一晚。

▲美國國會山莊。（圖／達志影像／美聯社）



不過，若共和黨勝利，可能需要很長一段時間才能確定，賓州、內華達州及亞利桑那州的結果可能數天才會出爐，如果沒有選舉人獲得50%選票，就需要舉行兩輪決選制（runoff），導致喬治亞州結果遲至12月才公布。

▲拜登支持率在40%左右徘徊。（圖／路透）



2、民主黨感覺贏了

眾院目前席次為民主黨220席、共和黨212席、空缺3席。不過，有鑑於近期民調結果，即使民主黨丟掉眾院，只要仍保有參院多數，便「感覺好像贏了」（feels-like-a-win）。

民主黨若要保住參院，必須在4關鍵州贏得3州，也就是賓州、喬治亞州、內華達州及亞利桑那州。雖然關鍵州參院結果很可能無法在當晚公布，但若民主黨能在俄亥俄州、威斯康辛州及北卡州保持勢均力敵，並且穩住東岸眾院席次，可能開始樂觀以待。

▲共和黨期中選舉民調看好，川普也被預期可能在近期宣布參選2024總統大選。（圖／路透）



3、共和黨壓倒性勝利

若共和黨再次被民調低估，在今年期中選舉大獲全勝，這股「紅色浪潮」（red wave）不讓人意外，也不難解釋。

拜登支持率一直徘徊在40%出頭，和過去多位總統期中選舉相比差不多低迷、甚至更慘，包括川普、柯林頓及歐巴馬。上述3場期中選戰，在野黨都獲得40席以上眾院席次，隨著共和黨民調穩定成長，不難想像他們獲得更決定性的領先。

美國社會兩極化，人們很容易認為，共和黨不太可能獲得決定性勝利，尤其過去8次總統大選之中，民主黨就贏了7次。但紅色浪潮不一定發生在民調產生系統性偏差的時候，只要中間選民決定利用選票制衡總統的政黨，不論他們對現任執政或立法者的看法如何，就有可能發生。又或者，共和黨選民投票率出乎意料地高，而年輕、非裔、拉丁裔選民待在家的人數更多。

4、民主黨驚喜取勝

民主黨在參眾兩院獲得多數席次的「驚喜之夜」不太可能發生，因為民調結果傾向共和黨，而自從實施現代化民調至今，沒有一位總統支持率低於50%、卻仍在期中選舉獲得更多眾院席次。不過，民主黨驚喜取勝的可能性依然存在，因為他們在眾院選戰仍有一定競爭力。

美國黨派兩極化現象明顯，許多民主黨選民認為民主受到威脅，但另一些人對於最高法院推翻「羅訴韋德案」感到憤怒，民主黨在高等教育選民的優勢，很可能成為任何選舉失利的關鍵因素。