川普爆在「期中選舉前夕」宣布出馬2024總統大選！助選拋震撼彈

▲川普被爆可能在7日晚間宣布出馬2024總統大選。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國前總統川普被爆有可能會在7日晚間的參議員造勢大會上，宣布參選2024年的總統大選。事實上，先前就有消息傳出，川普即將在11月期中選舉結束後宣布參選，以免奪走期中選舉的關注度。不過消息人士直言，川普一直都很「川普」，因此就算是在選舉前宣布，也不是不可能的事。

根據《華盛頓郵報》報導，川普已經告訴多名親信與盟友，自己會在7日晚間的俄亥俄州共和黨參議員候選人萬斯（J.D. Vance）的造勢晚會上，首度宣布角逐2024年美國總統大選。一位與川普關係密切的共和黨消息人士稱，「川普告訴周遭的人，他今（7日）晚可能會這麼做，不過還沒有確定。」

報導稱，川普在過去2周內，曾經告訴別人，自己將會在俄亥俄州與萬斯共同公開露面時，正式宣布參選。消息人士表示，目前還無法得知「善變」的川普是否真的會在共和黨有望大獲全勝的期中選舉前夕這麼做，不過「這也不是不可能的事，畢竟川普一直都在做川普會做的事。」

他強調，這也可能只是川普的一個策略，目的就是為了讓人關注萬斯的造勢晚會。他直言，「這太經典了，我們直到他登上舞台的最後一刻才會知道（是否宣布參選）。」

各家外媒數個月以來都在等待川普宣布參選，而上周才剛有媒體報導，川普可能會在11月14日，也就是期中選舉後的第一個星期一發布公告。另一名知情人士告訴《華盛頓郵報》，他也聽說了這個日期，不過最終決定仍未出爐，只知道會是在11月底前。

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