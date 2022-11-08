峇里島G20倒數　佐科威：「強烈覺得」普丁很可能缺席

▲ 20國集團（G20）峰會將於11月15日至16日在印尼峇里島舉行。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任庭儀／編譯

20國集團（G20）領導人峰會將在下周15日至16日在印尼峇里島舉行，這是自烏俄戰爭開打以來最大型的國際經濟會議，外界都好奇俄羅斯總統普丁是否會出席。對此，印尼總統佐科威（Joko Widodo）表示，他認為普丁「很可能」不會出席這次峰會。克里姆林宮則表示，將在本周做出決定。

英國《金融時報》報導，數周以來，烏俄戰場緊張局勢攀升，仍未見雙方有停戰的傾向，各界都在猜測普丁（Vladimir Putin）是否會出席下周G20峰會。如果普丁確定出席，這將是他自2月開戰以來首次與美國總統拜登（Joe Biden）及其他歐洲領導人會面。

印尼總統佐科威接受採訪時指出，他在2日曾與普丁就G20峰會進行討論，並強烈感受到「俄羅斯領導人不會出席」，可是他仍然歡迎俄羅斯參加G20峰會，希望可以促進國際之間的對話，舒緩近期全球「令人非常擔憂」的緊張局勢。他也表示，對於動盪的政局讓峰會失去焦點感到失望，「G20並不是一個政治論壇，它是關於經濟和發展的」。

克林姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）7日則告訴記者，關於普丁是否出席G20峰會，本周會有結論。

下周G20峰會將以糧食與能源安全為討論的重點，這兩個議題在普丁入侵烏克蘭之後受到全球的關注。

另外，佐科威早前也邀請了烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）以嘉賓身分出席峰會，但澤倫斯基回應，「如果普丁出席，烏克蘭就不會參加」，直接否定了兩國領導人同台的可能性。



