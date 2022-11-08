美期中選舉共和黨拚翻盤　拜登恐跛腳！結果估拖數天出爐

▲美國總統拜登出席馬里蘭州造勢，為期中選舉催票。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國將於美東時間周二（8日）舉行期中選舉，改選包括全席眾議院、部分參議員及部分州州長。目前民調顯示，共和黨很可能翻轉眾院，但在參院方面雙方仍有得拚，國會選舉結果將對拜登任期剩餘2年有重大影響，在共和黨贏面大的局勢下，拜登可能成為「跛腳政府」，不過選舉結果通常要好幾天甚至幾周才會揭曉。

美國期中選舉是未來2年美國執政局勢的風向球，候選人和輔選的政治大咖都在7日晚間舉行造勢作最後衝刺。

美國總統拜登於當地時間7日晚間7時在馬里蘭州登台催票，該州一般被視為民主黨的鐵票倉。前總統川普則在晚間8時到俄亥俄州為參議員候選人凡斯（JD Vance）站台。

民調持續顯示民主黨在此次選舉中將會輸掉眾議院多數席次，共和、民主兩黨在參議院方面的優勢較不明顯，誰能掌權關鍵就在賓州、喬治亞州和內華達州。

目前兩黨在參議院皆占半數席次，民主黨因有副總統賀錦麗作為參議院議長而掌握最終決定的關鍵一票，但若讓共和黨掌握更多席次，將會對拜登政府形成重大影響，接下來2年推動政策將遇到重重阻力。

此次眾議院435席次全數改選，參議院則有35席次改選，還將選出36個州的新州長。

不過選舉結果或許不會那麼快明朗，因為美國各州的計票方式各有不同。各州除了對選民資格的規定不同，對於選委會官員何時可以開票的規定也不同，因此造就部分州開票時間會遠遠多於其他州。

以關鍵搖擺州賓州為例，郵寄選票可以提前幾周寄出，但必須在選舉日當天才能開票，因此會花上好幾天的時間計票。部分州甚至允許郵寄選票只要在選舉日當天以前蓋上郵戳，選舉日後寄到也會收件。

部分共和黨人指出，某些政治光譜上常屬於民主黨的州，計票和宣布選舉結果的時間往往都更長，因此他們指控其中必定有問題；然而大城市選民遠比鄉村地區的人多，一般而言開票時間都會比較長。

BBC指出，兩黨選民投票方式也有所不同，支持民主黨的選民經常透過郵寄選票投票，共和黨的支持者則是親自到投開票所投票較多。