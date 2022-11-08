國際技能競賽英國場　台灣集體創作奪金

▲台灣在2022國際技能競賽屢有斬獲，國手施茗翔、洪慶桐、張建雄在經過大約兩年培訓後，近日在英國舉行的場次奪得「集體創作」金牌。。（圖／翻攝Taiwan in the UK 駐英國台北代表處）

文／中央社台北7日電

台灣在2022國際技能競賽屢有斬獲，國手施茗翔、洪慶桐、張建雄在經過大約兩年培訓後，近日在英國舉行的場次奪得「集體創作」金牌。

2022國際技能競賽（World Skills Competition）9月至11月在歐洲、北美及東亞地區舉行，總計超過60個職類競技項目。勞動部統計，至本月6日止，台灣代表隊總共已奪得5金、12銀、5銅、15優勝。

在「集體創作」一項，台灣代表隊年紀最小選手是19歲、來自彰化師範大學附屬高級工業職業學校的施茗翔。其他兩位選手洪慶桐（21歲）、張建雄（25歲）則分別就讀建國科技大學、高雄科技大學研究所。

競賽期間，施茗翔、洪慶桐、張建雄各自負責電路設計與製作、加工製造、流程設計。

在台灣受訓期間，3人每週自主訓練4天、團隊訓練3天，每天訓練超過6小時，最晚曾訓練至晚間12時。

根據勞動部提供的資料，不到20歲的施茗翔起初很害怕與隊友溝通會出現問題，或者拖累大家，幸好隊友們同心協力，遇到問題都很願意一同討論解決。

洪慶桐則是在進入大學就讀後，才開始參加技能競賽，參賽經驗較不足。為加速進入狀況，他比別人花更多時間受訓；就算指導老師不陪同，他也會規劃自主訓練進度、不敢輕易休息。

張建雄是3名選手中最資深，高中時期即在全國技藝競賽得獎。不過，他以往參加的是單人競賽，原本擔心挑戰集體創作會遭遇磨合問題，所幸團隊溝通順暢、能尊重彼此不同想法。他說，隊友參賽經驗較少，卻也因此讓團隊在事前準備工作特別謹慎，有助競賽期間及時排解難題。

張建雄和施茗翔都提到，技職教育必須學理與技術並重；透徹瞭解原理，才能精準設計、有效率地製作產品，遇到實作難題，也能回頭從學理找出解決方案、重新規劃流程。

根據2022國際技能競賽官網，在「集體創作」競賽職類，選手可融合專案管理、電子學、程式設計、機械加工、電腦輔助設計等專業推出作品，過程考驗團隊默契和紀律，以及不受限於個人專業領域框架思考的能力。