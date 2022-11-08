WHO：歐洲今年熱浪至少釀1.5萬死　德國、西班牙最嚴重

▲英國熱浪首見氣溫突破40度，德國、西班牙死亡人數相加近萬人。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

聯合國世界衛生組織（WHO）7日表示，今年目前為止全歐洲統計已有至少1.5萬人死於熱浪，其中西班牙和德國受影響最嚴重。

綜合外電報導，歐洲今年6月至8月的高溫創下有紀錄以來之最，異常高溫導致的嚴重乾旱則是創下中世紀以來的紀錄。

WHO歐洲區域辦事處主任克魯格（Hans Kluge）在聲明中表示，根據目前各國通報的數據，估計至少有1.5萬人死於今年夏天的熱浪，其中西班牙近4000人死亡，德國有約4500死，英國逾3200人死亡，葡萄牙也有超過1000人死於熱浪，都是今年夏天3個月內通報的死亡人數。

▲熱浪導致多國多地野火不斷。（圖／路透）

基於更多國家陸續通報今年夏天熱浪的超額死亡，估計死亡人數會再繼續增加。穀物也受到熱浪影響，破紀錄的嚴重乾旱在多國引發大面積野火，全歐洲的發電廠也承受相當大的壓力。

今年熱浪起於6月和7月，英國有紀錄以來首次出現超過40度的高溫，WHO表示當氣溫過高，人體無法透過自行調節降低體溫時，即可能造成死亡。WHO指出，極端高溫對於有慢性心臟疾病、呼吸問題和糖尿病患者有致命危險。

WHO警告，若不立即採取行動，未來10年熱浪和其他極端氣候現象將會導致更多疾病和死亡。