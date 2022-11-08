敘利亞霍爾營兒童處境慘　無國界醫生譴責如陷監獄

▲敘利亞霍爾營（Al-Hol camp）收容許多兒童，但生活環境相當悽慘。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

敘利亞惡名昭彰的「霍爾營」中住著數以千計兒童，處境悽慘，無國界醫生組織今天對他們淪入這座「巨大露天監獄」的命運予以譴責。

法新社報導，美國為首聯軍支持的庫德族引領部隊於2019年將激進聖戰團體伊斯蘭國（IS）戰士逐出在敘利亞的最後據點後，霍爾營（Al-Hol camp）成為安置流離失所民眾的最大營地。

人滿為患的霍爾營位在敘利亞東北部，靠近伊拉克，裡頭住了超過5萬人，其中包括聖戰士嫌疑分子家屬、流離失所的敘利亞人和伊拉克難民。

無國界醫生組織（MSF）表示，由庫德族管理的這個難民營中64%居民是兒童，其中半數不滿12歲。

MSF敘利亞營運經理弗洛斯查（Martine Flokstra）說：「我們看到、聽到許多悲劇。」

MSF在一份報告中列舉霍爾營缺乏醫療照護、暴力頻仍，對兒童面臨的危險處境提出警告。

弗洛斯查說，「緊急醫療照護長期延誤」導致一些人死亡，據報還有一些「年輕男孩約成長到11歲就會遭到強迫與母親分離，再也無法相見」。

她說，營地上許多遭拘留兒童在當地出生，「遭到剝奪童年，被迫終其一生曝露在暴力和剝削之下，沒有受過教育，醫療支持受限，看不到任何希望」。

報告提到一名5歲男孩的案例，他遭卡車撞擊，等待數小時無法被送醫治療而死亡。

MSF表示，霍爾營2021年有79名兒童喪命，其中有些死於暴力，包括在營地內遭到射殺。當地警衛和援助人員遭到攻擊司空見慣，大多數死亡事件與犯罪有關。

也有來自十餘國的逾1萬名外國人被拘留在霍爾營。

外國人住在稱為「輔營」（the Annex）的營地另一區，MSF認為其母國沒有克盡將他們接運回國的責任。

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