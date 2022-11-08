　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澤倫斯基稱頓內茨克激戰「俄軍損失慘重」　基輔入冬恐停水斷電

▲▼ 烏克蘭,基輔地區。（圖／達志影像／美聯社）

▲基輔入冬後將陷入斷水斷電危機。（圖／達志影像／美聯社） 

文／中央社

烏克蘭總統澤倫斯基指出，俄羅斯軍隊仍持續猛攻烏克蘭東部的頓內茨克地區，且可能再針對烏克蘭能源設施發動攻擊；基輔市長則敦促居民，若首都停水斷電，應考慮準備短暫撤離。

●烏克蘭頓內茨克持續激戰 澤倫斯基：俄軍損失慘重
 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出，俄羅斯軍隊仍持續猛攻烏克蘭東部的頓內茨克（Donetsk）地區，但他們在當地損失慘重，且俄軍也正準備對烏克蘭能源基礎設施發動新的攻勢。

路透社報導，澤倫斯基在他的晚間談話影片中表示：「俄羅斯對於頓內茨克地區的猛烈攻擊仍持續中。敵人在那裡蒙受慘重損失。」

澤倫斯基還說，他認為俄國「正集中軍力和相關手段，可能會再度對我們的基礎設施發動大規模襲擊，能源基礎設施首當其衝」。

●基輔入冬恐停水斷電 市長：應考慮準備短暫撤離
 在澤倫斯基警告，俄羅斯可能再針對烏克蘭能源設施發動攻擊之際，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）也敦促居民作最壞打算，包括首都可能停水斷電。

他在接受電視採訪時表示，居民應該考慮去和城外的朋友或家人住一段時間。他指責俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）蓄意以民用基礎設施為目標。

克里契科說：「蒲亭就是要讓我們死、挨餓受凍，要我們逃離自己的土地，這樣他就可以擁有這片土地，這就是侵略者的居心。」

●烏克蘭南部赫松市大停電 俄軍侵烏後首見
 被俄羅斯占領的烏克蘭南部赫松市官員說，經歷一波空襲且赫松州（Kherson）內一座重要水壩也毀損後，赫松市遭斷水斷電。赫松市在俄軍2月入侵烏國幾天後就淪陷，這是當地首次發生停電。

法新社報導，莫斯科當局扶植的政府在通訊軟體Telegram上表示：「在赫松與州內其他地區，目前暫時停止供電和供水。」

親俄政府並表示，這是「烏克蘭方面籌劃攻擊貝里斯拉夫（Berislav）-卡科夫卡（Kakhovka）公路所導致，有3個高壓電線桿受損」，能源專家正努力「迅速」解決問題，民眾應「保持冷靜」。

▲▼ 美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登的幕僚，正在與俄羅斯高層秘密對話。（圖／達志影像／美聯社）

●傳拜登幕僚與俄國高層秘密通話 希望降低核武衝突
 「華爾街日報」（WSJ）報導，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）曾與俄羅斯高層通話，但未對外公開，美方希望降低俄烏戰爭對外蔓延或升級成核武衝突的風險。

華爾街日報引述美國和盟國官員的說法報導，美國總統拜登的國安最高幕僚蘇利文近幾個月與俄國克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）和俄羅斯國家安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）秘密通話，沒有對外公開。

白宮對此不予置評，回應相關報導提問時，僅以美國國家安全會議（National Security Council）發言人華森（Adrienne Watson）聲明回說「人們會聲稱很多事」。

●傳拜登幕僚與俄高層秘密通話 克宮拒絕評論
 「華爾街日報」報導，美國和俄羅斯高層官員曾經就避免烏克蘭戰爭的情勢進一步升高通話會談，但是沒有對外公開。克里姆林宮拒絕就此評論。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「我們對此一報導沒有評論。」

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，美國曾經私下鼓勵烏克蘭釋出願意與俄羅斯談判的訊號。培斯科夫也拒絕就此評論。

他說：「這個嘛，我們不知道情況是否如此。我再次重申，有一些真實的報導，但多數情況下的報導純屬臆測。」

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►韓國最美鍋具NEOFLAM超優惠！3鍋組4990元，邊下廚邊拍美照

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
高端EUA審查全匿名挨轟！王必勝公布「15位專家背景資料」
快訊／徐巧芯曝47秒「攙扶人妻」影片　陳時中競總：譴責污衊他
桃園女闖紅燈過馬路「低頭滑手機」　遭2車撞倒輾斃驚悚畫面曝
低於30元就買　暢銷作家曝「今年大加碼0056」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

西班牙米其林餐廳「132瓶紅酒」失竊　損失高達640萬元

敘利亞霍爾營兒童處境慘　無國界醫生譴責如陷監獄

親普丁商人「普丁大廚」承認介入美選舉：現在干預、未來也將干預

澤倫斯基稱頓內茨克激戰「俄軍損失慘重」　基輔入冬恐停水斷電

菲律賓名嘴遇害　警方指控矯正局局長下令滅口

世界人口本月中達80億大關　將持續增加但速度趨緩

馬斯克入主推特「90%印度人」被解雇　全球只剩12人

G7表態反對中國「武力改變」台海現狀　趙立堅：粗暴干涉中國內政

路透：台灣宣布對立陶宛「首筆投資」金額破億　主攻飛秒雷射廠商

懷孕胖到95kg不願減肥！她被尪嫌棄1年不行房：再瘦不下來就離婚

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

故宮「損毀文物影片」曝光　布盒一開...瓷器摔地上碎裂

駕駛停斜坡卻忘拉手煞　赤膊男衝出上演神救援

唐寶寶媽盼老闆有同理心　心疼曝：他整天不敢出門

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

西班牙米其林餐廳「132瓶紅酒」失竊　損失高達640萬元

敘利亞霍爾營兒童處境慘　無國界醫生譴責如陷監獄

親普丁商人「普丁大廚」承認介入美選舉：現在干預、未來也將干預

澤倫斯基稱頓內茨克激戰「俄軍損失慘重」　基輔入冬恐停水斷電

菲律賓名嘴遇害　警方指控矯正局局長下令滅口

世界人口本月中達80億大關　將持續增加但速度趨緩

馬斯克入主推特「90%印度人」被解雇　全球只剩12人

G7表態反對中國「武力改變」台海現狀　趙立堅：粗暴干涉中國內政

路透：台灣宣布對立陶宛「首筆投資」金額破億　主攻飛秒雷射廠商

懷孕胖到95kg不願減肥！她被尪嫌棄1年不行房：再瘦不下來就離婚

陳時中出餐廳門「牽人妻」　街訪民眾好奇1問題：沒注意到？

姚明頂圓肚現身核酸站！粉絲興奮狂拍遭嗆「你能別拍了嗎？」

西班牙米其林餐廳「132瓶紅酒」失竊　損失高達640萬元

消滅台版柬埔寨詐團囚虐　北市警執行「清樓專案」大陣仗搜查

人妻為「摟肩牽手」致電道歉　陳時中：愧疚大可不必是別人不對

敘利亞霍爾營兒童處境慘　無國界醫生譴責如陷監獄

天下沒有白吃的午餐　愈急於想找到工作愈容易陷入詐騙

影／神人用髒污車窗當畫布　灰塵化身波妞、喜洋洋

陳時中坦率「當晚有喝酒、唱歌」：基本交際應酬禮貌難免

親普丁商人「普丁大廚」承認介入美選舉：現在干預、未來也將干預

法鬥每天鎖定貓貓直播秀　坐籠旁緊盯13小時看不膩

國際熱門新聞

連體雙胞胎共用身體！姊交男友甜蜜約會...妹尷尬

馬斯克入主推特「90%印度人」被解雇

女網紅在巴黎鐵塔前脫衣　半裸交纏差點被捕

女嬰一出生就「懷孕」！體內藏8個寄生胎

1分鐘啪啪啪1140下　男破金氏紀錄

親普丁商人「普丁大廚」承認介入美選舉

敘利亞霍爾營兒童處境慘　無國界醫生譴責如陷監獄

南韓棋士慘敗痛哭！　女選手淡定啃香蕉

菲律賓名嘴遇害　警方指控矯正局局長下令滅口

懷孕胖到95kg！她被尪威脅：不減肥就離婚

G7反對改變台海　趙立堅：粗暴干涉

烏克蘭頓內茨克持續激戰　基輔入冬恐停水斷電

「新好弟弟」家中浴缸溺斃！　享年34歲

整台iPhone烤焦　她一拆保護殼興奮尖叫

更多熱門

相關新聞

烏克蘭獲更多西方防空系統　盼阻俄攻擊能源設施

烏克蘭獲更多西方防空系統　盼阻俄攻擊能源設施

烏克蘭今天宣布，已獲得西方盟國提供的更多防空系統，稱這些武器有助於防禦俄羅斯最近對烏國能源基礎設施的攻擊。

孤身俄軍被無人機狂投彈　他徒手接彈求存活

孤身俄軍被無人機狂投彈　他徒手接彈求存活

普丁官方推特帳號「藍勾勾」遭移除

普丁官方推特帳號「藍勾勾」遭移除

防台灣有事　日本開發「移動式港口」

防台灣有事　日本開發「移動式港口」

俄兵躲壕溝　烏軍無人機3度投彈追殺影片曝

俄兵躲壕溝　烏軍無人機3度投彈追殺影片曝

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

警還原過程　唐寶寶事件逆轉？

桃園女過馬路滑手機　慘遭2車撞倒輾斃

連體雙胞胎共用身體！姊交男友甜蜜約會...妹尷尬

一更新IG「18禁地獄片」狂湧出　大票苦主洗版

徐巧芯曝陳時中「摟人妻」47秒影片

立冬下班去吃補　這4生肖留意健康

莊凌芸父心臟病發陳屍河堤！女兒悲痛發文：你們先聚

炸物老闆不道歉！聲明「1照片」引質疑

11月下旬桃花超旺「4星座」

唐寶寶媽媽過往背景曝！曾遭棄養

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

康橋大飯店連賣高雄、台南2館　董座親曝：籌現金北上

高端14專家全匿名！王必勝公布背景資料

莊凌芸父心臟病死在車內　家人悲痛認屍畫面曝

徐巧芯曝47秒影片　陳時中競總回應了

更多

最夯影音

更多
尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑
尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面