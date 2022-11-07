懷孕胖到95kg不願減肥！她被尪嫌棄1年不行房：再瘦不下來就離婚

▲大馬一名女子胖到95公斤卻一直不願減肥，氣得丈夫以離婚相脅。（組圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞一名人妻懷孕生子後，體重暴增至95公斤，但她卻因為怕辛苦，一直未下定決心減肥。豈料，她最近發現，已一年沒與她行房的丈夫，居然偷偷躲起來自己看A片解決生理需求，甚至放話要重新考慮是否要維持這段婚姻，讓她非常受傷。

綜合當地媒體報導，這名女子近日以匿名方式在推特帳號「@ConfessTweetMY」分享她與丈夫的愛情故事。她表示，「我和丈夫認識時，我們倆的差異就很大。他當時還在海外工作，有著一身古銅色的皮膚、身材高大，看起來很瘦但其實很有肌肉。而我從少女時代就一直『很有分量』，我的身高只有154公分，但體重卻有85公斤，還好我的皮膚白皙，笑起來還有酒窩，所以我的丈夫還算喜歡我。」

Suami tak sentuh isteri SETAHUN sebab isteri degil taknak turunkan berat badan.



Confession paling panjang setakat ni. (1/2) pic.twitter.com/FkV8qiQ08j — Emosi (@ConfessTweetMY) November 4, 2022

不過，女子的丈夫在婚前明確表示，自己並不喜歡胖女人，於是她婚前積極減肥，並成功瘦到65公斤，在婚禮上看起來嬌小玲瓏。然而，她在2年前生下第一個孩子後，體重就暴增至95公斤，而她卻因為怕辛苦，執意不減肥，讓丈夫過去一年一直對她興致缺缺，不僅不願帶她出席親友婚禮或聚餐，就連休息日也不帶她去逛街或旅遊，2人也因為減肥的議題多次爭吵。

某天，女子在丈夫的手機裡發現大量A片，才知道原來丈夫之前因為欲求不滿，所以一直都偷偷以A片解決生理需求。不僅如此，丈夫還告訴她，如果她明年還減肥不成功，那丈夫將重新考慮是否要維持這段婚姻，讓她既震驚又失望。由於擔心丈夫會與她離婚，於是女子下定決心，積極控制飲食，並開始運動，希望能趕在「截止日」前達成目標。

女子也透露，丈夫在得知她開始減肥後非常高興，不僅迫不及待想見到減肥後的妻子，甚至還表示之後可以再生一個孩子。她也澄清，丈夫其實是個很會賺錢，同時也很願意為妻子花錢的人，「他會為我添購金飾，也會替我買跑步機和手機，我每次跟他要錢也不會被拒絕，他的要求很簡單，就是希望我減肥、健康。既然如此，我就滿足他吧！」