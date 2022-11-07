畫面曝光！煙火突然在人群爆炸　17人受傷送醫「包含孕婦孩童」





▲墨西哥慶祝活動煙火突然爆炸，導致17人受傷。（圖／翻攝自YouTube）

記者李振慧／綜合報導

墨西哥民眾近來慶祝亡靈節，突然發生煙火爆炸事件。影片中可看到，群眾開心慶祝活動，沒想到煙火卻突然在地面爆炸，波及許多在現場圍觀的民眾，造成17人受傷，其中多人是孕婦與孩童。

事件6日發生在墨西哥沿海地區Huejutla，從網路流傳影片中可看到，當地民眾在廣場慶祝亡靈節活動，作為儀式的一部分，許多人聚集在大火旁開心慶祝，然而在火中裝滿煙火的牛雕像突然爆炸，造成多人受傷。

#VIDEO | Al menos 10 lesionados por estallido de #pirotecnia en fiestas de Tehuetlán, municipio de #Huejutla.



Protección Civil informa que hay heridos por quemaduras y reportan #estampida de la multitud presente. pic.twitter.com/W6EfEe2tcx — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 6, 2022

當地市政府表示，事件發生後，所有員警、消防員與醫護人員立即趕到現場給予幫助，事件造成至少17人受傷，其中包含2名孕婦與3名孩童，送醫發現，其中一名女童傷勢最為嚴重，遭到二級傷燙傷。

外媒指出，墨西哥其實常發生煙火爆炸事故，墨西哥城以西地區今年9月舉行節慶活動時也曾發生類似事件，爆炸造成1人死亡、39人受傷。