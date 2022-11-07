文在寅欲「罷養」豐山犬！尹錫悅輪替政權後　不願負擔250萬養狗費

▲文在寅曾在臉書上分享豐山犬「熊熊」誕下7隻幼犬的好消息。（圖／翻攝自文在寅臉書）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統文在寅2018年9月前往北韓（朝鮮）首都平壤出席文金會時，曾獲北韓最高領導人金正恩贈與2隻北韓國寶名犬「豐山犬」，為一對公狗與母狗，當時甚至成為媒體焦點。豈料，隨著南韓政權輪替，尹錫悅政府不願負擔每個月250萬韓元管理費；對此，文在寅竟然決定罷養，「不如歸還給國家吧！」

根據韓媒《朝鮮日報》獨家報導，金正恩當年贈送給文在寅一對豐山犬，分別是母狗熊熊（곰곰）、公狗松江（송강이），該對豐山犬回到南韓後又生下了7隻幼犬，文在寅夫婦僅留下1隻幼犬，其他6隻則送往他處領養，文在寅今年5月卸任後帶著3隻豐山犬一起回到慶尚南道梁山市的私宅。

不過，文在寅本月5日卻向行政安全部表示，盼將3隻豐山犬歸還給國家。

▲豐山犬「熊熊」也曾於2018年11月生下6隻幼犬。（圖／達志影像／newscom）

報導分析，文在寅夫婦之所以傳出「罷養」3隻豐山犬，恐怕是因為不願在卸任後還須獨自負擔每個月高達250萬韓元的養狗費用。

今年3月總統大選結束後，當時還是總統身份的文在寅邀請當選人尹錫悅拜訪青瓦台常春齋，兩人對話到一半，文在寅開口詢問，「熊熊和松江未來該怎麼辦？」；對此身邊養有7隻貓狗的尹錫悅回答道，「身為養狗的人，之後應該繼續養才對。不如總統（文在寅）帶回去繼續養如何？」

文在寅當時向尹錫悅表示，「我也這麼想」。

▲文在寅曾在青瓦台常春齋，向尹錫悅詢問該如何處置卸任後留下的3隻豐山犬。（圖／達志影像）

報導指出，文在寅在卸任總統當天，時任總統秘書室秘書官吳宗拭曾與總統紀錄館館長簽署一份協議書，當中承諾為了尊重動物福祉、有效管理2018年文金會時金正恩贈與的豐山犬，行政安全部同意編列預算照顧文在寅帶走的3隻豐山犬，包括狗飼料費35萬韓元、醫療費用15萬韓元、犬隻管理相關費用200萬元，合計共250萬元。

豈料預算編列半年後，根本難以按照計畫實施，因為行政安全部傳出反對聲浪，質疑國家預算是否有必要支援文在寅自願撫養的犬隻，也有人表示文在寅不僅撫養豐山犬，還撫養其他犬隻與貓隻，懷疑文在寅恐將費用挪用他處。

針對為何提出罷養3隻豐山犬，文在寅方面對此問題避而不答。

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