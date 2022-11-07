老面孔談進博會：這是發展的機遇

記者趙禕/上海報導

連續5年在上海舉辦的中國國際進口博覽會，今年再次迎來了許多老面孔，很多企業甚至從第一屆到今年第五屆全部出席，這場全球進口商在中國大陸匯聚一堂的年度盛會，以其強大的市場後盾，成為中國對外開放的重要平台。

▲▼第五屆中國國際進口博覽會。（圖／記者趙禕攝）

根據大陸中國國際進口博覽局的統計，參展第五屆進博會的展商回頭率近90%，284家世界500強和行業龍頭、全球三大種業、四大糧商、十五大藥品巨頭無一缺席；中國大陸巨大的市場支撐著進博會打造出一個全方位、多領域、一體化的開放合作平台。根據大陸商務部的數據，過去4屆進博會累計意向成交2700多億美元；而從2019年到2021年，中國實際利用外資分別達到9415億元、9999.8億元和11493.6億元，同比分別增長5.8%、6.2%、14.9%。今年走進第五屆進博會的採購商更有將近600個交易團和近50個行業交易團，面對這麼龐大的採購陣容，也難怪銷售商們蜂擁而來了。

▲▼多次參展進博會的部份台灣企業。（圖／記者趙禕攝）

連續參加五屆進博會的直觀復星醫療器械技術(上海)有限公司首席執行官潘小峰說，第一屆進博會，其實我們不知道會有什麼效果，但是發現到我們展台的觀眾非常多，而且包含了各行各業，很多人對我們的黑科技治癒病患非常好奇，其中有很多專家學者和負責政策制定政府的領導，這樣的平台效率非常高，效果也非常明顯。未來隨著進博會的效益不斷擴大，我們會繼續把不斷更新迭代的創新產品帶給廣大觀展者，也讓更多醫生和病患瞭解我們的技術，從中獲益。

▲直觀復星醫療器械技術(上海)有限公司首席執行官潘小峰。（圖／記者趙禕攝）

同樣出席五屆進博會的南洋商業銀行執行董事、總裁鄭建崗表示，商業銀行跟實體經濟密切相關，我們看到進博會確實是中國機遇全球共用的非常好的平台，通過進博會把我們的視野拓寬了。過去四年來，我們已經帶著幾十家進口企業落地中國大陸，我們跨境業務量也增長了50%，還有200多家進口企業和我們密切洽談，其中將近一半的廠家都有合作意願，這都是進博會帶給我的機遇。

▲南洋商業銀行執行董事、總裁鄭建崗。（圖／記者趙禕攝）

正大集團也是參加了五屆進博會的老面孔，該集團中國區資深副董事長薛增一表示，改革開放後，中國經濟規模，特別是人民的生活水準有了極大的改善，現在人們不是追求吃得飽、穿得暖，而是追求更高的生活品質，更健康、更安全的食品，所以進博會對該集團來說是更好的發展機會，更有美好的發展前景。他表示，進博會是一個非常重要的中國對外開放的平台，通過這個平台可以把該集團的產品引進到中國，滿足人們對生活品質的追求，這5年來取得了很好的發展。

▲正大集團中國區資深副董事長薛增一。（圖／記者趙禕攝）

全球家電巨頭博西家電集團從第一屆進博會就參與盛會迄今，該集團大中華區總裁Alexander Dony說，進博會是一個很好的平台，展示了集團最新的創新成果，如果市場反應良好就會迅速推出；該集團也經常投資當地的製造工廠，利用進博會的平台可以與當地公司建立合作夥伴關係。

▲博西家電集團大中華區總裁Alexander Dony。（圖／記者趙禕攝）

從第一屆進博會開始舉辦就從不缺席的還有來自台灣的南僑食品集團，該集團表示，在這個全球矚目的平台與國際大廠同場競技，對近年來快速成長的南僑進口事業而言，是一項挑戰與激勵；在進口乳源、乳製品等相關領域，是尋求全球優質供應商的捷徑；在長期積累的市場經驗基礎上，期待擴大和國際品牌建立戰略合作夥伴關係，為未來南僑集團發展全球化事業有更多資源和助力。

▲▼南僑食品集團每年都帶著新品到進博會上展示，並斬獲豐碩的成果。（圖／記者趙禕攝）